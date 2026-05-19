ANM: Cod galben de vânt puternic și avertizare de ploi torențiale și grindină în estul țării

Potrivit ANM, de marți până sâmbătă, va fi o perioadă cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea estică a țării. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h”, se arată în informarea emisă de ANM.

În plus, miercuri, Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei se vor afla sub incidența unui Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele ar putea atinge viteze de 50-65 de km/h.