ANM: Vreme rece, vânt și ploi în toată țara. Cod portocaliu în cinci județe

Potrivit unui informări meteorologice emise de ANM; vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte, iar duminică în sud-est și vest.

Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp.

Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40…60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Informarea meteorologică este valabilă pentru perioada sâmbătă, ora 12.00-duminică, ora 21.00.

Cod portocaliu

Sâmbătă, la ora 14.00, intră în vigoare o avertizare Cod portocaliu, valabilă până duminică, la ora 10.00.

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 40…60 l/mp și izolat de 70 l/mp.

Coduri galbene

De sâmbătă de la ora 12.00 până duminică la ora 10.00 este în vigoare un Cod galben care vizează sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii.

O altă avertizare Cod galben este în vigoare duminică între oprele 10.00 și 21.00.

Sunt afectate județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București. Vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi în general de 20…40 l/mp.