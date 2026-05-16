Presa maghiară, îngrijorată de cazul din România: Hantavirusul a ajuns la graniță

Cosmin Pirv
16 mai 2026, 10:16, Social
Presa maghiară a acordat spații largi după cazul pacientului cu hantavirus din România.

„Vești proaste: se pare că hantavirusul a ajuns în țara vecină Ungariei”, scrie portfolio.hu.

„Hantavirusul a ajuns deja la ușa noastră”, titrează hirstart.hu.

Jurnaliștii maghiari scriu că vineri a fost confirmată o infecție cu hantavirus în România la un pacient, dar că Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) tratează cazul doar ca „suspiciune de infecție” până la efectuarea unor analize de laborator suplimentare.

„Nu se pune problema de transmitere de la om la om”

„Institutul Român de Sănătate Publică a reamintit într-o declarație anterioară că Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) consideră că riscul de infecție în rândul populației europene generale este foarte scăzut. Hantavirusurile sunt agenți patogeni transmiși în principal de rozătoare, care infectează cel mai adesea oamenii prin inhalarea prafului contaminat cu urina sau fecalele animalelor infectate, prin contact direct cu fecalele sau prin mușcătura unui rozător infectat. În ultimii ani, în România au fost confirmate 15 infecții cu hantavirus: patru în 2023, trei în 2024, șapte în 2025 și una în acest an”, scriu și jurnaliștii de la magyarhirlap.hu.

Un pacient transferat din județul Bihor la Arad a fost confirmat cu hantavirus. Acesta era internat din 2023 într-o unitate de psihiatrie din Ștei.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Adrian Marinescu, a declarat pentru MEDIAFAX că „nu se pune problema de transmitere de la om la om” în cazul pacientului confirmat cu hantavirus la Arad.

