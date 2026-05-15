Medicul Adrian Marinescu, despre cazul de hantavirus de la Arad: „Nu se pune problema de transmitere de la om la om"

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Adrian Marinescu, a declarat pentru MEDIAFAX că „nu se pune problema de transmitere de la om la om” în cazul pacientului confirmat cu hantavirus la Arad.
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 20:20, Știrile zilei
„Este un caz care nu are niciun context epidemiologic și, practic, nu numai că nu are o legătură cu vasul de croazieră, dar nu există un contact cu o altă persoană. Deci nu se pune problema de transmitere de la om la om”, a spus medicul Adrian Marinescu pentru MEDIAFAX.

Potrivit acestuia, specialiștii urmează să stabilească exact tulpina virusului, însă cel mai probabil este vorba despre varianta de hantavirus transmisă prin contact cu rozătoare.

„Urmează să se stabilească tulpina, foarte probabil că va fi, să numim așa, varianta banală de hantavirus, pe care România a avut-o în ultimii ani, la nivel de cazuri izolate. În plus, pentru că este această situație mondială, testăm mai mult decât înainte. Deci mă aștept să avem niște cazuri de infecție cu Hantavirus, dar e vorba de varianta de transmitere prin contactul cu rozătoarele. Deci, din punctul meu de vedere, nu e nimic nou”, a precizat managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

„Acea persoană are o formă ușoară”

Medicul a apreciat reacția autorităților sanitare și monitorizarea epidemiologică a cazului, însă a subliniat că nu există motive de panică.

„E bine că se monitorizează, e bine că se fac niște pași și că e urmărit din punct de vedere epidemiologic acest fenomen. Este foarte bine, e o reacție corectă. Dar de aici până la a discuta de alte implicații, e o cale lungă. Adică nu ar trebui să mă gândesc altfel decât că este o infecție virală. De fapt, acea persoană are o formă ușoară, e ținut și monitorizat, tocmai ca totul să fie în regulă. Și cred că nu va fi niciun fel de problemă. Adică lucrurile se vor rezolva repede”, a mai spus medicul Adrian Marinescu.

Un pacient transferat din județul Bihor la Arad a fost confirmat cu hantavirus. Acesta era internat din 2023 într-o unitate de psihiatrie din Ștei.

