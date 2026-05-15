Un caz de hantavirus a fost confirmat la Arad, la un pacient transferat din județul Bihor.
Caz de hantavirus confirmat la Arad. Pacientul a fost transferat de la un spital din Bihor. Precizările INSP
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 19:23, Știrile zilei
Pacientul era internat din luna iulie 2023 într-o unitate de psihiatrie și nu avea contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Până în 8 mai, acesta s-a aflat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor.

Pacientul a început zilele trecute să prezinte simptome precum febră, tuse și diaree, iar medicii au decis transferul său la Secția de Boli Infecțioase din Arad pentru investigații și tratament.

Rezultatul testului PCR pentru pacientul internat la Arad este pozitiv la hantavirus, iar specialiștii urmează să stabilească tulpina virusului, au transmis surse medicale pentru MEDIAFAX.

Potrivit acestora, cel mai probabil este vorba despre o tulpină transmisă prin contact cu rozătoare și nu de la om la om.

Precizările INSP

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că a fost raportat un caz suspect de hantaviroză, iar probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru confirmarea diagnosticului.

„Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului”, a precizat INSP.

INSP a precizat că, până la primirea rezultatelor complete de laborator și stabilirea tulpinii, cazul rămâne încadrat drept suspiciune.

Potrivit datelor INSP, în România au fost raportate 15 cazuri de hantavirus în perioada 2023-2026: patru în 2023, trei în 2024, șapte în 2025 și un caz în acest an, până în prezent.

