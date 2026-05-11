Bărbatul suspectat că a omorât o fată aflată în practică în Bihor, arestat preventiv. Bărbatul este recidivist

Bărbatul suspectat că a ucis o fată de 18 ani care se afla în practică la o fermă din județul Bihor a fost arestat preventiv. Bărbatul fusese condamnat anterior tot pentru omor.
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 17:42
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cercetările în acest caz au început vineri când polițiștii au fost sesizați de un bărbat că fiica lui, în vârstă de 18 ani, care se afla în practică școlară la o fermă din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, din județul Bihor, nu mai răspunde la telefon.

În urma căutărilor, fata a fost găsită moartă într-un lan de rapiță, în extravilanul localității Parhida, cu urme de tăiere și înțepare la nivelul gâtului.

Din cercetări a rezultat bănuiala rezonabilă că inculpatul J., condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, vineri, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Parhida, i-a
aplicat victimei mai multe lovituri cu un cuţit în zona gâtului, care au dus la decesul victimei.

La solicitarea procurorilor, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat.

