Unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Europa a fost arestat în Mexic

Un bărbat maghiar căutat în țara sa pentru trafic de droguri a fost arestat în Mexic, a anunțat Ministerul Securității mexican sâmbătă, precizând că suspectul se afla pe lista celor mai căutate zece persoane din Europa, potrivit Le Figaro.

„János Balla, alias «Dániel Takács», considerat unul dintre cei mai căutați zece bărbați din Europa, a fost arestat”, a declarat Omar García Harfuch, ministrul Securității Publice, pe rețeaua X.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

Esta detención fue una operación… pic.twitter.com/1hlwi5EodV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026

János Balla face obiectul unui mandat de arestare în țara sa pentru trafic de droguri. De asemenea, el face obiectul unei Notificări Roșii Interpol și al unui alt mandat de arestare din partea Europol, a precizat ministerul într-un comunicat. Balla, în vârstă de 48 de ani, a condus în țara sa un grup criminal organizat specializat în traficul de cocaină și ecstasy, cel puțin între vara anului 2014 și aprilie 2015, potrivit Europol.

Arestat în urma unui schimb de informații între Ungaria autoritățile mexicane

El a fost arestat în orașul turistic Cancún, din sud-estul Mexicului, în timpul unei operațiuni a forțelor de securitate mexicane. Autoritățile au publicat fotografii care îl arată escortat de poliție și personal militar.

Potrivit lui García Harfuch, arestarea a fost posibilă datorită unui schimb de informații cu Ungaria. János Balla va fi predat autorităților de imigrație pentru a „continua procesul de deportare controlată în Europa”, a declarat Ministerul Securității.