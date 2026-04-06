Unul dintre cei mai periculoși fugari din Italia, lider al Camorrei, arestat pe Coasta Amalfi

Un lider al Camorrei napolitane, considerat unul dintre cei mai periculoși fugari din Italia, a fost arestat de carabinieri într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi. Roberto Mazzarella era dat în urmărire de mai bine de un an pentru acuzații legate de omor, transmite Il Post.
Sursa: X
Victor Dan Stephanovici
06 apr. 2026, 06:43, Știri externe

Carabinierii din Napoli l-au arestat pe Roberto Mazzarella în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Vietri sul Mare, unde se ascundea într-un resort de lux. Potrivit autorităților italiene, citate de Il Post, liderul clanului camorrist își închiriase o vilă sub un nume fals pentru a petrece sărbătorile de Paște alături de soție și cei doi copii. Mazzarella figura pe lista celor mai periculoși patru fugari din Italia, întocmită de Ministerul de Interne.

Fugar din ianuarie 2025, acuzat de omor

Roberto Mazzarella, în vârstă de 48 de ani, era căutat de autorități din 28 ianuarie 2025. El reușise să scape de arestarea ordonată de Tribunalul din Napoli, care îl acuza de omor agravat prin metodă mafiotă. Pe numele său fusese emis și un mandat european de arestare. Procurorii îl acuză că a fost instigatorul uciderii lui Antonio Maione. Victima era fratele lui Ivan Maione, cel care îl ucisese în trecut pe Salvatore Mazzarella, tatăl lui Roberto. Crima ar fi fost legată de o veche rivalitate dintre clanul Mazzarella și clanul Rinaldi, conflict care datează de mai multe decenii.

Potrivit anchetatorilor, Mazzarella nu ar fi fost doar instigatorul crimei. Procurorii susțin că el ar fi participat direct la ambuscada din 15 decembrie 2000, conducând scuterul de pe care a tras autorul atacului. Un alt suspect, Clemente Amodio, este în prezent investigat ca posibil executant al crimei.

Bani, ceasuri de lux și documente false găsite în vilă

În vila în care se ascundea, carabinierii au descoperit mai multe bunuri care ar putea fi relevante pentru anchetă. Autoritățile au găsit trei ceasuri de lux, aproximativ 20.000 de euro în numerar și documente false. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile și notițe care par să conțină evidențe financiare ale unor activități economice suspecte. Anchetatorii au anunțat că documentele vor fi analizate pentru a identifica eventuale legături cu activități ale clanului camorrist.

