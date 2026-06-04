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Universitatea Ohio State plătește 100 de milioane de dolari după unul dintre cele mai mari scandaluri sexuale din SUA

Universitatea Ohio State a aprobat o înțelegere de 100 de milioane de dolari cu aproape 300 de foști studenți care au acuzat un medic al instituției că i-a abuzat sexual timp de două decenii. Acordul reprezintă unul dintre cele mai mari de acest tip din istoria învățământului superior american și vine după ani de procese și investigații, arată CNN.
Universitatea Ohio State plătește 100 de milioane de dolari după unul dintre cele mai mari scandaluri sexuale din SUA
Victor Dan Stephanovici
04 iun. 2026, 09:16, Știri externe
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Conducerea Ohio State University a aprobat miercuri acordul cu 279 dintre cei 280 de foști studenți implicați în această etapă a litigiului. Înțelegerea pune capăt unei părți importante a proceselor declanșate împotriva universității în legătură cu activitatea fostului medic Richard Strauss. Detaliile finale ale acordului urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor de mediere aflate încă în desfășurare, mai scrie CNN.

Ohio State University SUA – sală de studiu. Sursa foto: Youtube/Ohio State University

Acuzațiile vizează două decenii de presupuse abuzuri

Potrivit investigațiilor, abuzurile ar fi avut loc între 1978 și 1998, anul în care Richard Strauss s-a retras din activitate. Medicul a lucrat aproape 20 de ani în cadrul departamentului sportiv și al serviciilor medicale ale universității. Un raport publicat în 2019 a concluzionat că Strauss ar fi abuzat sexual cel puțin 177 de bărbați, majoritatea studenți, în timpul unor consultații medicale. Documentul susține că mai mulți angajați ai universității cunoșteau existența plângerilor, însă nu au intervenit pentru a opri comportamentul medicului.

Peste 500 de persoane au intentat procese

Publicarea concluziilor investigației a determinat sute de foști studenți să acționeze universitatea în instanță. Peste 500 de reclamanți au susținut că au fost victime ale lui Richard Strauss și că instituția a ignorat semnalele de alarmă timp de ani de zile. Abuzurile descrise în dosare includ atingeri și examinări nejustificate prezentate drept proceduri medicale.

Dr. Richard Strauss – Ohio State University. Sursa foto: captură video X

În februarie, universitatea a anunțat alte opt acorduri separate, ceea ce a ridicat numărul total al victimelor despăgubite la 304. Valoarea compensațiilor acordate până atunci depășea deja 60 de milioane de dolari. Noul acord de 100 de milioane de dolari majorează semnificativ costul total suportat de universitate pentru soluționarea cazului.

Medicul s-a sinucis în 2005

Richard Strauss a murit în 2005, după ce s-a sinucis. Deși nu a fost judecat pentru acuzațiile formulate ulterior, investigațiile independente realizate de universitate și de avocații victimelor au scos la iveală amploarea presupuselor abuzuri și modul în care acestea ar fi fost ignorate de-a lungul anilor. Cazul Ohio State este considerat unul dintre cele mai grave scandaluri de abuz sexual care au afectat o instituție universitară americană. Acordul de 100 de milioane de dolari nu încheie complet toate procedurile juridice, însă reprezintă un pas important pentru sute de foști studenți care au cerut responsabilizarea instituției pentru modul în care a gestionat acuzațiile împotriva medicului.

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