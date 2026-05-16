Cod galben de inundații pe râuri din 18 județe

Hidrologii au emis sâmbătă o avertizare Cod galben de inundații valabilă pe râuri din 18 județe din țară.
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 11:27, Social
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb (judeţele: Hunedoara și Arad), Mureș (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiş, Pogăniş, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre (judeţele: Caraş Severin şi Mehedinţi), Jiu (judeţele: Hunedoara și Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Motru (judeţele: Gorj și Mehedinţi), Jiu (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleroman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

În aceste zone, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 14.00 până duminică la ora 16.00.

