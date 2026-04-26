Prima pagină » Social » Vânt puternic în toată țara duminică

Vânt puternic în toată țara duminică

Avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vânt vor fi în vigoare duminică în întreaga țară. În unele zone, viteza vântului va ajunge și la 120 km/h.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 08:13, Social

Duminică, între orele 9.00 și 21.00, o avertizare Cod galben va viza aproape toată țara. Conform ANM, vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după orele amiezii și în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50-70 km/h, iar la munte de 70-90 km/h.

Între orele 12.00 și 18.00, județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, precum și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea vor fi sub avertizare Cod portocaliu. Vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h.

O altă avertizare Cod portocaliu va fi în vigoare între orele 18.00 și 20.00. În județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70-90 km/h.

De asemenea, între orele 12.00 și 21.00, este în vigoare o avertizare Cod portocaliu, care vizează Carpații Orientali, Meridionali și Munții Apuseni, la altitudini mai mari de 1600 m. Aici, vântul va avea viteze la rafală de 100-120 km/h.

De duminică, de la ora 21.00, până luni, la ora 2.00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben. Conform acesteia, în Carpații Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70-90 km/h.

Între aceleași ore, o avertizare Cod portocaliu va viza Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, unde vântul va bate cu viteze la rafală de 100-120 km/h.

