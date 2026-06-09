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UPDATE Cod roșu de ploi, vijelie și grindină pentru județul Tulcea

Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de ploi, vijelie și grindină pentru mai multe localități județul Tulcea.
UPDATE Cod roșu de ploi, vijelie și grindină pentru județul Tulcea
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 13:16, Social
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UPDATE:

Meteorologii au emis și o avertizare Cod portocaliul pentru mai multe localități din Prahova și Buzău.

Sunt vizate localitățile Berca, Cernătești, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Sărulești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Pardoși din Buzău și Vălenii de Munte, Măneciu, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Gura Vitioarei, Drajna, Cerașu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Dumbrăvești, Bertea, Predeal-Sărari, Ștefești, Cosminele din Prahova.

Avertizarea este în vigoare până la ora 15.00.

În aceste zone se pot produce averse torențiale care vor acumula 25…30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină (2…3 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat
cantități de 15…25 l/mp.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Avertizarea Cod roșu este în vigoare marți între orele 13.10 și 14.30.

Sunt vizate localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud și Horia din județul Tulcea.

În aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70…80 km/h), grindină mare, peste 4 cm.

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