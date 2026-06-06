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ANM: Cod portocaliu de furtuni în județele Călărași și Giurgiu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe localități din județele Călărași și Giurgiu.
ANM: Cod portocaliu de furtuni în județele Călărași și Giurgiu
Radu Mocanu
06 iun. 2026, 13:13, Social
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Meteorologii prognozează averse torențiale care pot acumula cantități de apă de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de frecvente descărcări electrice, grindină cu dimensiuni estimate între 2 și 3 centimetri și intensificări ale vântului. 

În județul Călărași, avertizarea este valabilă pentru localitățile Budești, Radovanu, Crivăț și Căscioarele. În județul Giurgiu, sunt vizate localitățile Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști și Isvoarele. 

Fenomenele vizate se vor manifesta până la ora 14:10. 

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