ANM: Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în cea mai mare parte din țară și București

Duminică, între orele orele 12:00 și 21:00 e vor înregistra averse torențiale, cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.

Instabilitatea se va manifesta și prin descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și intensificări ale vântului de până la 70 km/h.

Luni, în același interval orar, fenomene similare de instabilitate atmosferică vor afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

Vremea în București

Duminică, de la ora 10:00, până la ora 21:00, temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade Celsius, cerul va avea înnorări temporar accentuate, vor fi descărcări electrice și averse în urma cărora se vor acumula 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h, existând condiții de vijelii și căderi de grindină.

Luni, temperatura va scădea ușor, situându-se între 26 și 28 de grade Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate. Seara va ploua și vor fi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în timpul ploilor.