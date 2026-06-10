ANM: Cod galben de furtuni, vijelii și ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării și București. Avertizările continuă până vineri

Prima avertizare este în vigoare miercuri, între orele 12:00 și 21:00, și vizează nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei, precum și zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Meteorologii anunță averse torențiale, intensificări ale vântului de până la 70 km/h, grindină și cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat peste 40 l/mp.

O a doua atenționare intră în vigoare joi dimineață, între orele 05:00 și 10:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. În aceste zone sunt prognozate rafale de 50-70 km/h, vijelii izolate, descărcări electrice și averse.

De asemenea, joi, între orele 10:00 și 21:00, Codul galben va afecta Maramureșul, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, precum și zonele montane. Se vor semnala averse torențiale, vijelii, grindină și acumulări de apă de 25-40 l/mp, iar izolat peste 50-60 l/mp.

Potrivit ANM, fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua în noaptea de joi spre vineri în majoritatea regiunilor țării, iar pe parcursul zilei de vineri se vor manifesta mai ales în jumătatea estică a teritoriului.

Cum va fi vremea în Bucureși?

Miercuri, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 15 și 18 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când sunt prognozate averse cu cantități între 10 și 15 litri pe metru pătrat.

Se așteaptă și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 35-40 km/h, și grindină de mici dimensiuni.

Joi, vremea se va menține caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu cer variabil și înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei.

„În intervalul 10 iunie, ora 12 – 10 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ”, mai transmite prognoza ANM.