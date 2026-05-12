Cod galben ANM: în ce județe sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și ninsori în luna mai

ANM a emis mai multe avertizări meteorologice cod galben valabile în intervalul 12 - 14 mai. Prognoza meteo anunță răcire accentuată în toată țara, vijelii cu rafale de până la 90 km/h, grindină și averse torențiale. La munte, pe creste, vor cădea lapoviță și ninsoare.
Andreea Tobias
12 mai 2026, 10:18, Știrile zilei
ANM a emis cod galben de vreme instabilă valabil marți, 12 mai, între orele 10:00 și 22:00. Zonele afectate sunt Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și zona de munte.

Prognoza meteo ANM prevede intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h. Izolat, rafalele pot atinge 70–90 km/h.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp în intervale scurte. Izolat, acumulările pot depăși 30–40 l/mp.

Cod galben de vânt puternic în noaptea de marți spre miercuri

A doua avertizare ANM este valabilă între marți ora 22:00 și miercuri ora 10:00. Vântul va sufla puternic în Crișana, Banat, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei.

Rafalele vor atinge 50–70 km/h. Izolat sunt posibile rafale de până la 80 km/h.

Cod galben de vânt miercuri în sudul și vestul țării

A treia avertizare ANM vizează intervalul miercuri 13 mai, orele 10:00–22:00. Sunt afectate Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei.

Vântul va sufla în rafale de 50–70 km/h, izolat până la 80 km/h.

Răcire accentuată și ninsori la munte până miercuri

Informarea meteorologică ANM semnalează o răcire accentuată începând de marți în vestul și nord-vestul țării. Vremea rece se va extinde treptat în restul teritoriului.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. La munte, pe crestele montane, sunt așteptate precipitații mixte: lapoviță și ninsoare.

