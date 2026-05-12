Alertă: Un nou val de escrocherii a infestat Google Play Store, descărcat de milioane de oameni

Douăzeci și opt de aplicații Android, descărcate de 7,3 milioane de ori din Google Play Store, promiteau acces la istoricul apelurilor și mesajele WhatsApp ale oricărui număr de telefon. Datele furnizate erau în totalitate inventate, iar pentru a le accesa utilizatorii trebuiau să plătească.
Andreea Tobias
12 mai 2026, 11:04, Știrile zilei
Mecanismul era simplu și eficient. Fiecare aplicație din Google Play Store pretindea că poate accesa istoricul apelurilor, jurnalele WhatsApp și mesajele SMS ale oricărui număr de telefon, scrie tecnoandroid.it.

În realitate, numerele afișate erau generate aleatoriu chiar de aplicație. Numele, orele și duratele de apel erau deja încorporate în codul sursă. Totul era fals. Și pentru a vedea aceste date inventate, utilizatorul trebuia să plătească un abonament.

Prima aplicație identificată și ținta vizată

ESET a identificat prima aplicație din grup în decembrie 2025. Se numea „Call History of Any Number” și era publicată sub numele înșelător „Indian gov.in”, menit să sugereze o legătură cu guvernul indian.

Grupul CallPhantom viza în mod specific India, a doua cea mai mare piață de smartphone-uri din lume. Aplicațiile aveau prefixul +91 preselectat și foloseau sistemul de plată UPI, răspândit aproape exclusiv în India.

Cele 28 de aplicații aveau design diferit între ele pentru a părea produse independente. Scopul era același: date false contra bani reali.

Trucuri psihologice pentru a determina plata

Aplicațiile nu se limitau la afișarea de informații inventate. Dacă un utilizator ieșea fără să se aboneze, primea o notificare falsă prin e-mail că rezultatele sunt disponibile.

La clic, era redirecționat către pagina de abonament. Prețurile variau între 5 și 75 de euro.

Google a eliminat aplicațiile, dar nu toți au primit banii înapoi

ESET a semnalat toate cele 28 de aplicații către Google pe 16 decembrie 2025. Google le-a eliminat din Play Store.

Totuși, unii utilizatori nu au putut obține rambursarea. Unele aplicații ocoleau sistemul oficial de facturare Google, folosind aplicații terțe sau module de plată cu cardul integrate direct.

Semnalele existau și în comentariile din Play Store. Utilizatori scriau clar că datele erau inventate și că numerele afișate erau evident false. Recenzii care, dacă ar fi fost citite înainte, ar fi scutit mulți oameni de pierderi.

