Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat. AFM devine noul finanțator „Anghel Saligny 2”

Într-un comunicat de presă publicat marți, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pîrșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Voltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, pe anul 2026.

În ultimii ani, Fondul pentru Mediu a redus amprenta de carbon și a întors banii proveniți de la marii poluatori, către proiecte reale pentru populație, însă, „sub conducerea ministrei Diana Buzoianu, AFM elimină pentru al doilea an consecutiv singurul program care a redus efectiv facturile la energie ale românilor”, se arată în comunicat.

Programul Casa Verde Voltaice, care a adus avantaje financiare, lună de lună, pentru peste o sută de mii de familii și a încurajat producerea energiei verzi pe casele românilor, a fost „eliminat ca și cum n-ar fi existat niciodată”.

România, codașa Europei la stocarea energiei

Președintele APCE precizează că întregul buget al proiectului, în valoare de 1,5 miliarde de lei, a fost transferat către programul de sprijin al primarilor pentru apă-canal, însă a menționat că suma este nesemnificativă pentru un astfel de proiect. De asemenea, APCE susține că AFM riscă să finanteze „Anghel Saligny 2”.

Asociația avertizează că România este codașa Europei la stocarea energiei, este dependentă energetic dimineața și seara și nu are suficiente capacități moderne de producție și stocare a energiei. Totuși, bugetul pentru bateriile prosumatorilor este de doar 400 milioane de lei, o sumă pe care asociația o consideră insuficientă.

De asemenea, APCE consideră absurd bugetul de 250 milioane de lei pentru împăduriri, în condițiile în care România a avut prin PNRR aproximativ 730 milioane de euro pentru acest domeniu, potrivit comunicatului.

Cererea de fotovoltaice s-a dublat în Europa

„În toată Europa este clar că soluția imediată pentru reducerea facturilor și creșterea independenței energetice este reprezentată de: fotovoltaice; prosumatori; stocare și comunități de energie”, iar vânzarea panourilor fotovoltaice s-a dublat în Europa, odată cu începerea războiului din Golf.

APCE solicită majorarea bugetului pentru baterii cu minimum 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaic, schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe și creșterea gradului de participare al beneficiarilor la 30%, pentru ca programele să poată fi accesate de cât mai mulți români.