Prima pagină » Știrile zilei » Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat. AFM devine noul finanțator „Anghel Saligny 2”

Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat. AFM devine noul finanțator „Anghel Saligny 2”

Administrația Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice, iar APCE avertizează că AFM riscă să finanteze „Anghel Saligny 2”.
Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat. AFM devine noul finanțator „Anghel Saligny 2”
Ioana Târziu
12 mai 2026, 11:30, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Într-un comunicat de presă publicat marți, președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pîrșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Voltaice din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, pe anul 2026.

În ultimii ani, Fondul pentru Mediu a redus amprenta de carbon și a întors banii proveniți de la marii poluatori, către proiecte reale pentru populație, însă, „sub conducerea ministrei Diana Buzoianu, AFM elimină pentru al doilea an consecutiv singurul program care a redus efectiv facturile la energie ale românilor”, se arată în comunicat.

Programul Casa Verde Voltaice, care a adus avantaje financiare, lună de lună, pentru peste o sută de mii de familii și a încurajat producerea energiei verzi pe casele românilor, a fost „eliminat ca și cum n-ar fi existat niciodată”.

România, codașa Europei la stocarea energiei

Președintele APCE precizează că întregul buget al proiectului, în valoare de 1,5 miliarde de lei, a fost transferat către programul de sprijin al primarilor pentru apă-canal, însă a menționat că suma este nesemnificativă pentru un astfel de proiect. De asemenea, APCE susține că AFM riscă să finanteze „Anghel Saligny 2”.

Asociația avertizează că România este codașa Europei la stocarea energiei, este dependentă energetic dimineața și seara și nu are suficiente capacități moderne de producție și stocare a energiei. Totuși, bugetul pentru bateriile prosumatorilor este de doar 400 milioane de lei, o sumă pe care asociația o consideră insuficientă. 

De asemenea, APCE consideră absurd bugetul de 250 milioane de lei pentru împăduriri, în condițiile în care România a avut prin PNRR aproximativ 730 milioane de euro pentru acest domeniu, potrivit comunicatului.

Cererea de fotovoltaice s-a dublat în Europa

„În toată Europa este clar că soluția imediată pentru reducerea facturilor și creșterea independenței energetice este reprezentată de: fotovoltaice; prosumatori; stocare și comunități de energie”, iar vânzarea panourilor fotovoltaice s-a dublat în Europa, odată cu începerea războiului din Golf.

APCE solicită majorarea bugetului pentru baterii cu minimum 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaic, schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe și creșterea gradului de participare al beneficiarilor la 30%, pentru ca programele să poată fi accesate de cât mai mulți români.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.ro
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
Libertatea
El e pacientul zero, infectat cu hantavirus la bordul MV Hondius. Ornitologul olandez a murit în timpul croazierei! Primul simptom pe care l-a avut
CSID
Ai primit amendă de radar în afara localității, în 2026? Detaliul din procesul-verbal care poate anula sancțiunea
Promotor