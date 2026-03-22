Prima pagină » Tehnologie » Android pune frână descărcărilor riscante. Ce se schimbă pentru milioane de utilizatori

Google introduce o nouă măsură de securitate pe Android: utilizatorii care vor să descarce aplicații de la dezvoltatori neverificați vor trebui să repornească telefonul și să aștepte 24 de ore.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 17:14, Știrile zilei

Google a decis să înăsprească condițiile de instalare a aplicațiilor din afara magazinelor oficiale. Noile politici Android impun ca toți dezvoltatorii să fie verificați pentru a-și putea distribui aplicațiile. Regula se aplică indiferent dacă distribuția se face prin Play Store, magazine alternative sau pagini web proprii, conform El Economista.

Aplicațiile neoficiale reprezintă unul dintre principalele vectoare de atac ale infractorilor cibernetici. Ele pot conține viruși, pot fura date personale și bancare sau pot percepe taxe ascunse.

Ce trebuie să faci pentru a instala o aplicație neverificată

Utilizatorii avansați și dezvoltatorii vor putea în continuare instala aplicații neverificate, dar procesul devine mai complex. Pașii obligatorii sunt:

Activarea modului dezvoltator, care blochează dezactivările accidentale ale măsurilor de securitate. Repornirea dispozitivului, măsură care întrerupe orice acces la distanță sau apel telefonic activ. Autentificarea prin amprentă digitală, recunoaștere facială sau cod PIN. Așteptarea a 24 de ore înainte de descărcarea efectivă a aplicației.

La final, utilizatorul trebuie să accepte o notificare prin care confirmă că înțelege riscurile asumate.

De ce contează cele 24 de ore

Perioada de așteptare nu este arbitrară. Google explică pe blogul dezvoltatorilor Android că pauza de o zi este menită să verifice identitatea utilizatorului. Totodată, întrerupe comunicarea cu eventualii escroci care ar putea presa victima să dezactiveze protecțiile de securitate în timp real.

Funcția poate fi activată pentru șapte zile sau pe termen nelimitat, în funcție de preferințele utilizatorului.

Libertate versus securitate pe Android

Posibilitatea de a instala aplicații din surse externe a fost întotdeauna unul dintre argumentele principale ale utilizatorilor Android față de iPhone. Noul sistem nu elimină această libertate, dar o condiționează. Google încearcă să găsească echilibrul între deschiderea ecosistemului Android și protecția utilizatorilor față de amenințările cibernetice în continuă creștere.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
Gandul
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Scriitorii români, întrebați despre folosirea AI în literatură. „E ca și cum ai trimite pe altcineva la întâlnire cu fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor