Prima pagină » Știri externe » De ce aplicațiile pentru detox digital nu funcționează pe termen lung

De ce aplicațiile pentru detox digital nu funcționează pe termen lung

Ideea de a folosi aplicații ca să reduci timpul petrecut pe telefon devine tot mai populară, dar experții spun că soluția este mai complicată decât pare.
Foto: iStock
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 06:36, Știri externe

Industria „detoxului digital” crește rapid și include aplicații, dispozitive și chiar vacanțe fără internet. Totuși, rezultatele pe termen lung sunt încă discutabile, arată Il Post.  Conceptul a evoluat de la celebra idee că „există o aplicație pentru orice”. Astăzi există aplicații special create pentru a limita utilizarea altor aplicații. Piața detoxului digital este estimată la aproximativ 2,3 miliarde de euro. Pe lângă aplicații, utilizatorii pot apela la soluții extreme. Printre acestea se numără telefoanele simple fără internet sau chiar cutii speciale care blochează accesul la smartphone pentru o perioadă stabilită.

De ce este atât de greu să renunți la smartphone

Problema nu ține doar de obișnuință sau comoditate. Specialiștii spun că multe aplicații sunt concepute să creeze dependență. Mecanismele de recompensă, notificările constante și scroll-ul infinit sunt gândite pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp. În acest context, reducerea utilizării devine o luptă dificilă. Cercetările recente indică beneficii clare ale reducerii timpului petrecut online. Într-un studiu amplu, participanții care au limitat accesul la internet timp de două săptămâni și-au redus aproape la jumătate timpul online. Rezultatele au inclus o scădere a anxietății și simptomelor depresive, dar și îmbunătățiri ale atenției și memoriei. Chiar și pauzele scurte au avut efecte pozitive.

Paradoxul detoxului digital

Deși ideea este populară, inclusiv pe rețelele sociale, există o contradicție evidentă. Mulți oameni vor să reducă utilizarea telefonului, dar în același timp depind de el pentru muncă, comunicare și viața socială. Renunțarea completă nu este realistă pentru majoritatea utilizatorilor.Specialiștii avertizează că soluțiile individuale au limite clare. Aplicațiile care blochează accesul sau oferă mesaje motivaționale pot fi ușor ocolite. În plus, utilizatorii tind să revină la vechile obiceiuri după perioade scurte de pauză. Problema este mai profundă și ține de modul în care tehnologia este integrată în viața de zi cu zi. Unele comunități au început să testeze abordări diferite. În anumite orașe, autoritățile încurajează reguli comune, precum limitarea utilizării smartphone-ului seara sau activități offline în comunitate. Experții spun că astfel de soluții ar putea avea efecte mai durabile decât aplicațiile individuale.

Între autocontrol și „falsa soluție”

Conceptul de detox digital este adesea prezentat ca o problemă de voință personală. Totuși, cercetătorii susțin că acest lucru ignoră factorii structurali. Platformele sunt concepute pentru a capta atenția, iar utilizatorii sunt expuși constant la stimuli. În acest context, aplicațiile care promit controlul pot crea doar iluzia rezolvării problemei. În final, reducerea dependenței de smartphone nu ține doar de instrumente, ci de schimbări mai profunde în comportament și în modul în care tehnologia este folosită zilnic.

Recomandarea video

