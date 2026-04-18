Portofelul digital european: cât de sigur este și ce riscuri aduce noua identitate electronică a UE

Portofelul digital european (EUDI Wallet) va permite cetățenilor să își dovedească identitatea online în întreaga Uniune Europeană, pentru servicii publice și private. Acesta va include date personale precum nume, dată de naștere și cetățenie, dar și documente digitale precum permisul de conducere, bilete de transport, diplome sau rețete medicale, mai scrie The Conversation. Utilizatorii vor putea semna documente electronic cu valoare legală și vor putea interacționa cu instituții din alte state UE fără bariere administrative. De exemplu, un cetățean român ar putea folosi o rețetă emisă în Franța într-o farmacie din Belgia.

Implementare până în 2030, dar nu obligatorie

Planul Comisiei Europene prevede ca până în 2030 aproximativ 80% din populația UE să utilizeze acest portofel digital. Fiecare stat membru trebuie să ofere cel puțin o astfel de soluție până la finalul lui 2026. Deși utilizarea nu va fi obligatorie, până în 2027 toate instituțiile și companiile care cer autentificare puternică, inclusiv băncile, vor trebui să accepte această formă de identificare. Aplicația va funcționa în principal pe smartphone. Ea va include mecanisme avansate de securitate, inclusiv posibilitatea de a folosi pseudonime sau tehnologii care protejează identitatea utilizatorului.

Printre principalele beneficii se numără reducerea fraudei și simplificarea proceselor administrative. De exemplu, închirierea unei mașini sau aplicarea pentru un job ar putea fi complet digitalizate, fără necesitatea trimiterii de copii după documente. Utilizatorii vor avea acces la un panou de control unde pot vedea ce date au fost partajate și pot semnala cereri suspecte. În plus, tehnologii precum „zero-knowledge proof” ar permite verificarea unor informații (cum ar fi vârsta) fără a dezvălui alte date personale.

Riscuri: confidențialitate, securitate și excludere digitală

În ciuda avantajelor, experții atrag atenția asupra unor riscuri importante. Unul dintre ele este posibilitatea creșterii volumului de date personale colectate, uneori fără ca utilizatorii să fie pe deplin conștienți. De asemenea, portofelele digitale pot deveni ținte pentru atacuri cibernetice. În special pentru datele validate oficial – precum diplomele sau chiar identitatea – care sunt extrem de valoroase. Există și riscul excluderii digitale, în special pentru persoanele care nu au acces la tehnologie sau nu sunt familiarizate cu utilizarea acesteia.

O miză strategică pentru Europa

Portofelul digital ridică și probleme de suveranitate, deoarece identificarea cetățenilor este, în mod tradițional, responsabilitatea statelor. Implicarea unor companii private, inclusiv non-europene, în furnizarea acestor servicii poate genera riscuri de influență externă și dependență tehnologică. Pentru ca sistemul să funcționeze eficient și sigur, sunt necesare reguli clare privind implementarea, audituri stricte și sancțiuni pentru abuzuri. În același timp, experții subliniază importanța menținerii alternativelor clasice, precum documentele pe hârtie. Ele sunt necesare pentru a asigura reziliența sistemului și libertatea de alegere a cetățenilor. Portofelul digital european ar putea deveni un instrument esențial în viața de zi cu zi, dar succesul său va depinde de echilibrul dintre inovație, securitate și protecția drepturilor individuale.