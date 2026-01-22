Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge

Noul lux se numește deconectare. Este un răspuns logic la suprasaturația digitală pe care o resimțim. Petrecem aproape șapte ore pe zi conectați la internet. Odihna noastră este întreruptă constant de notificări și ne urmărește anxietatea dacă nu suntem „conectați”, chiar și în cel mai îndepărtat colț al planetei. În această lume hiperconectată, vacanțele fără wifi, fără e-mail, fără selfie-uri, fără Stories și fără să consultăm Google Maps la fiecare pas au devenit un adevărat lux. Această nevoie de a combate oboseala digitală este cea mai puternică și ireversibilă tendință a turismului actual, iar deja există chiar și călătorii de grup pentru a practica „detoxul digital”, scrie El Pais.

În realitate, este suficient să oprești telefonul mobil pentru a experimenta o călătorie complet diferită. Revenirea la ghidurile tipărite, care oferă context călătoriilor noastre și o perspectivă globală asupra destinației. Revenirea la dialogul cu localnicii, în loc să întrebi inteligența artificială. Și revenirea la împărtășirea directă a experiențelor cu alți călători.

A călători fără mobil, fără rețele, fără conexiune, poate fi antidotul perfect împotriva epuizării digitale, care a devenit o problemă mondială de sănătate mintală. Multe destinații, hoteluri și experiențe turistice se promovează deja cu acest concept, dar putem găsi astfel de propuneri și aproape de casă.

Există regiuni întregi și colțuri cu acoperire slabă (perfecte pentru deconectare!), multe dintre ele în așa-numita Spanie goală. Putem găsi mănăstiri, rezervații naturale sau cazări care interzic în mod expres folosirea dispozitivelor sau invită să le lăsăm într-o cutie la sosire. În schimb, oferă retrageri de yoga, nutriție ecologică, jocuri de societate, drumeții sau pur și simplu revenirea la conversația față în față. Acestea sunt câteva dintre locurile unde putem găsi vacanțele deconectate pe care le căutăm. Vom descoperi că nu este necesar să avem wifi la fiecare oră și în fiecare loc.

Farurile: insula Vierge, Bretania

Farurile din întreaga lume sunt de obicei locuri unde singura conexiune posibilă este cu natura. Unele au fost transformate în cazări care invită la uitarea aparatelor și a rețelelor sociale. Farul de pe insula Vierge, în Bretania, pe coasta Plouguerneau, este o cazare ecologică, realizată din materiale locale și decorată în tonuri blânde pentru a încuraja odihna.

Când vizitatorii de zi pleacă, ne vom afla singuri pe insulă. De asemenea, putem fi învățăcei de meteorologie, luând date despre vreme din cupola de sticlă a farului. Aici ne așteaptă o trusă didactică cu tot ce este necesar, inclusiv binocluri bune, totul oferit de Conservatorul de Coastă. Vom fi ocupați, dar mai ales ne vom redescoperi plăcerea de a asculta marea și pe noi înșine.

Și în Spania găsim alte faruri unde este posibil să te deconectezi. Farul Lariño, în Carnota (Galicia), se promovează ca un „hotel emoțional”, sau Farul Fisterra, în miticul cap galician unde „se termină lumea”, un loc emblematic pentru deconectare, sau Farul Punta Cumplida, pe sălbatica coastă Barlovento a Insulei La Palma, un far din secolul XIX restaurat, în mijlocul Atlanticului, cu trei suite exclusive unde cel mai mare lux este să asculți murmurul oceanului ca fundal.

Cluburi de călători pentru deconectare

Pe lângă destinații și cazări, apar tot mai multe experiențe concepute în întreaga lume pentru grupuri care doresc să se conecteze în liniște, interzicând folosirea telefoanelor sau a oricărui dispozitiv. În schimb, oferă drumeții, jocuri de grup, învățarea țesutului sau pur și simplu conversație și redescoperirea plăcerii de a discuta.

Sunt proiecte precum The Offline Club, care reunește experiențe în multe orașe (inclusiv Madrid și Barcelona). Mai specific, aproape ca o „agenție de călătorii specializată”, este Longevity Escapes, care propune călătorii digital detox, retrageri de yoga, nutriție ecologică, terapii emoționale, vindecare holistică, reset metabolic, termoterapie și toate tipurile de propuneri pentru a obține deconectarea digitală.

Întâlnire cu natura sălbatică în Insulele Nordului

Nu este nevoie să fii Robinson Crusoe, dar insulele din întreaga lume sunt locuri perfecte pentru deconectare, mai ales cele situate în zone îndepărtate cu climă exigentă. În Europa, două propuneri ne invită la deconectare digitală. În extremitatea nordică a continentului, Insulele Lofoten (Norvegia) ne permit să ne reconectăm cu natura sălbatică, printre fiorduri spectaculoase și sate de pescari aproape neschimbate. În multe dintre cazări abia există acoperire, iar frumusețea nopților arctice și spectacolul aurorii boreale ne vor distrage de la tentația de a ne conecta.

O altă insulă care ne va face să uităm de rețele, AI și orice tentație tehnologică este insula Skye, în nordul Scoției, cunoscută ca Insula Zânelor, deși din 1995 nu mai este insulă, fiind legată de ținutul britanic printr-un pod care unește Kyleakin și Kyle of Lochalsh.

A inspirat călători, scriitori și pictori timp de secole și astăzi singurul lucru de făcut aici este să citești la căldura unui șemineu bun, să te plimbi pe stâncile spectaculoase, să observi păsările, să parcurgi drumuri printre munți acoperiți de ceață sau să te oprești în sate mici unde aproape nu ajunge semnalul. Și în timp ce ne bucurăm de natură, putem cunoaște direct legendele ancestrale ale locului, inclusiv din castelele sale.

Mănăstiri și alte retrageri spirituale: îngrijirea corpului, minții și spiritului în liniște

Acest concept de vindecare prin liniște a fost inventat de mănăstirile creștine de secole și de refugiile spirituale ale altor religii. Liniște, contemplare, meditație, lectură. Mănăstirile garantează deconectarea digitală departe de ecrane și te apropie puțin mai mult de cer. De exemplu, Mănăstirea del Paular, lângă Madrid, în Valea Lozoya. Sau Mănăstirea Montserrat (Barcelona), un loc spiritual cu zone fără acoperire, sau Mănăstirea Poblet, care primește vizitatori în ospiciu, la fel ca ospiciul Abatiei de la Silos în Burgos.

În Ávila există ospiciul teresian Casa Natal de Santa Teresa. Și mai sunt multe altele în întreaga Spanie. Unele sunt pentru bărbați, altele pentru femei, iar unele mixte. Este recomandat să verifici înainte.

Dacă preferăm alte spiritualități, există centre și mănăstiri budiste fără să părăsim Spania, cum ar fi Dag Shang Kagyu (Huesca), Sakya Tashi Ling (Barcelona) și O Sel Ling (Granada), care oferă retrageri în care tehnologia trece pe plan secundar. Pentru cei interesați de spiritualitatea zen, există centrul Shobogenji (Zaragoza), cu reguli stricte de liniște.

De asemenea, retragerile de yoga sunt populare în toată Spania, mai mult sau mai puțin luxoase, cu experiențe spirituale în care se recomandă să ții telefoanele oprite câteva zile. Unele dintre aceste retrageri au loc în cazări speciale, de la cabane izolate până la hoteluri-bule în mijlocul naturii. Un exemplu este Masqui, o masie restaurată din secolul XIX în Parcul Natural Sierra de Mariola, Alicante, unde se oferă o experiență holistică completă, cu yoga și meditație, terapii energetice și tratamente ayurvedice, plus bucătărie ecologică naturală.

Călătorii pentru reconectare cu tine însuți: liniște, natură și autenticitate

Mănăstirile Meteora din Grecia, suspendate pe stânci greu accesibile, oferă una dintre cele mai bune oportunități pentru deconectare și retragere spirituală totală. Problema este că la Muntele Athos pot merge doar bărbați. Totuși, anual, călători din întreaga lume ajung aici pentru a sta în ospicii locali și a trăi câteva zile în ritmul monahal strict și liniștit, complet departe de tehnologia modernă, doar rugăciune și muncă manuală.

Chiar fără a merge atât de departe, există multe retrageri holistice care asigură bunăstare integrală: nu doar oprirea telefoanelor, ci și reconectarea cu natura și cu sinele prin meditație, alimentație conștientă, yoga și alte practici. De exemplu, Hospedería del Silencio în Robledillo de la Jara, Sierra de Gredos, care oferă program complet de deconectare, meditație, băi de pădure etc. Sau Tierra del Agua în Asturias, în Parcul Natural Redes, cu programe similare de liniște și relaxare.

Alte experiențe de deconectare digitală se găsesc în hoteluri-spa de cinci stele, cum ar fi Hotel Monasterio de Boltaña, la poalele Parcului Național Ordesa și Monteperdido, sau în colțuri izolate precum Valle del Silencio din León, un refugiu perfect printre mănăstiri și cetoșuri milenare, drumuri singuratice și sate de piatră.

În afara Spaniei, poți face o escapadă în Insulele Eolie, Italia, accesibile doar cu barca, pentru a ne bucura de acoperire limitată și viață insulară autentică. Și mai simplu, o escapadă în deșertul Merzouga, Maroc, cu nopți în haimas sub stele și aproape fără semnal între dunele infinite.

Hoteluri deconectate sau zone tech-free

Multe hoteluri, atât în mijlocul naturii, cât și urbane, au observat că oaspeții doresc să se deconecteze pe toată durata sejurului sau măcar parțial. Unele lanțuri, precum Vincci Hotels, oferă pachet Digital Detox, predând dispozitivele la check-in. Similar, resortul Barcelo Sancti Petri Spa din Chiclana oferă detox digital împreună cu beneficii în alimentație și programe anti-stres.

„Fără wifi și fără semnal”: acesta este un alt reclamat bun pentru anumite zone din Spania cu populație redusă sau izolare naturală.

Unele zone izolate includ Umbralejo, un sat nepopulat din Guadalajara, sau satele din Sierra de Teruel, precum Miravete de la Sierra, unde deconectarea este garantată. La fel și în multe hoteluri și case rurale care încurajează să transformi lipsa infrastructurilor în avantaj pentru vacanță.

Deconectare sub pământ, în stil troglodit

Uneori, nu e rău să te refugiezi sub pământ. Tot mai multe cazări în peșteri oferă liniște, mai ales în sud-estul peninsulei, unde tradițional au fost locuințe răcoroase și izolate. Peșterile au acoperire slabă sau inexistentă, oferind o odihnă reală.

Exemple: Peșterile din Guadix, în Geoparcul Granada, sau Xuq Lomas de Ruvira în Jorquera, Albacete, Casa Tunel Nido de Águilas în Alcalá de Júcar, Albacete, sau Peșterile Kabila, Nenalúa, Granada.

Munți și plaje fără telefoane

Dacă este greu să ne deconectăm voluntar, putem pleca pe mare cu un căpitan profesionist. Conexiunea există prin satelit, dar este scumpă și accesibilă doar echipajului. În mod normal, semnalul de bază există până la 28–37 km de coastă, după care se degradează și dispare. Astfel putem ajunge în locuri inaccesibile altfel și să ne bucurăm de vacanțe digital detox.

Parcurile naturale sunt ideale pentru izolare datorită geografiei. Majoritatea sunt în zone cu terenuri dificile: văi adânci, munți înalți, păduri dese, canioane și zone rurale izolate. Exemple concrete: Parcul Național Ordesa și Monteperdido, Parcul Național Picos de Europa, Parcul Natural Sierra de Grazalema, Parcul Natural Sierra Norte de Guadalajara.

În zonele montane, lipsa semnalului este garantată, chiar și în locuri turistice. Este momentul să te bucuri de peisaj fără să scoți telefonul pentru fotografii.

Plaje care au ales deconectarea totală: Cala Baster în Formentera, calas Figuera și Marmols în Mallorca, plaje din Parcul Natural Cabo de Gata în Almería și plaje izolate în Asturias, precum Playa del Silencio și Gulpiyuri, o plajă fără mare, izolată și fără conexiune.

În altă ordine de idei, trebuie să ne amintim că pe întreaga planetă mai există foarte multe zone fără conexiune digitală, chiar și fără să ne îndepărtăm mult de zonele turistice. Este cazul Parcului Național Torres del Paine (Chile), principalul punct de atracție al infinitei Patagonii, care ne amintește în permanență cât de mici suntem în fața măreției naturii. Nu există wifi, sunt nenumărate trasee de drumeții, iar ghețarii și munții ne amintesc că poate fi minunat să trăiești în afara lumii digitale.