Sătui de AI, oamenii se întorc la hârtie, croșetat și liniște. Ce este un „detox digital”, tendința pentru 2026

Spre deosebire de scurtele perioade de deconectare, stilul de viață analog implică o schimbare pe termen lung. Se cere mai puțină dependență de ecrane, AI și mai mult contact direct cu lumea reală. Cei care intră în „detox digital”, preferă să scrie de mână, să citească volume tipărite, să asculte muzică pe vinil sau să folosească aparate foto pe film, arată CNN.

Datele din retail indică o creștere vizibilă a acestui fenomen. Compania Michaels, cu peste 1.300 de magazine în America de Nord, a raportat o majorare de 136% a căutărilor pentru „hobby-uri analog” în ultimele șase luni. Vânzările de kituri pentru activități creative au crescut cu 86% în 2025. Estimările arată o creștere substanțială, cu până la 40% în 2026.

„Detox digital”: de la pauză digitală la un mod de viață normal

Activități precum tricotatul, croșetatul sau lucrul cu fire textile – adesea menționate ironic ca „hobby-uri de bunică” – au înregistrat o creștere spectaculoasă. Într-un singur an, căutările pentru kituri de fire textile au urcat cu peste 1.200%.

Specialiștii consideră că aceste ocupații sunt folosite tot mai frecvent ca formă de relaxare psihică. Ele survin în special după pandemia de Covid-19, pentru a evita „doomscrolling-ul” și presiunea constantă a notificărilor.

Pentru unii, tranziția către analog este radicală. Shaughnessy Barker, 25 de ani, din Canada, poate fi contactată doar prin telefon fix. Ea a renunțat complet la smartphone, își limitează timpul pe computer și organizează seri de creație fără tehnologie.

Crescută ascultând radio, casete și discuri de vinil, Barker consideră că internetul este „orientat exclusiv spre profit, nu spre plăcere”. Deși își promovează afacerea vintage online, recunoaște paradoxul: discută pe TikTok despre dorința de a se desprinde de TikTok.

Ce înseamnă să „stilul de viață analog”

Stilul de viață analog nu implică respingerea totală a tehnologiei. Mulți aleg variante mixte: înlocuiesc platformele de streaming cu dispozitive dedicate, fac fotografii pe film, folosesc ceasuri cu alarmă clasice sau stabilesc zile fără ecrane.

„Nu vreau să mă deconectez de la informație, ci să opresc internetul din a colecta date despre mine”, explică Avriel Epps, cercetătoare în inteligență artificială.

Un motiv important al acestei tendințe îl reprezintă saturarea față de materialele create de AI. Acestea sunt percepute ca repetitive și lipsite de creativitate. „Conținutul generat de AI devine obositor atât prin cantitate, cât și prin lipsa de originalitate”, spune Epps.

Pentru mulți, activitățile analog oferă satisfacția unui rezultat concret: un obiect realizat manual, o carte terminată sau o conversație fără întreruperi digitale.

Întoarcerea la simplitate nu e chiar un „detox digital”

Participarea la cercuri de tricotat, cluburi de lectură sau plimbări fără telefon redevine un mijloc de reconectare socială. În biblioteci și spații comunitare, persoane de toate vârstele se întâlnesc pentru activități comune, descoperind că încetinirea ritmului poate fi eliberatoare.

Într-o lume condusă de tehnologie avansată, paradoxal, tocmai elementele simple – hârtia, acul și ața sau liniștea – par să ofere un nou sens ideii de progres.