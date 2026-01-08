Internetul viitorului nu va mai fi pentru oameni. Cine schimbă regulile webului

În 2025, unul dintre cele mai dezbătute subiecte tehnologice a fost apariția „agentului AI”: sisteme care nu se limitează la a răspunde întrebărilor, ci pot îndeplini sarcini concrete pe internet. Acestea pot fi de la achiziționarea de produse până la rezervarea de bilete de avion. Și totul pornind de la o simplă comandă scrisă.

Il Post arată cum companiile mari precum OpenAI și Perplexity au introdus browsere cu funcții agentice, iar alte firme lucrează la dezvoltarea unor chatboți din ce în ce mai independenți. Problema este că actuala arhitectură a internetului a fost creată pentru utilizatori umani, nu pentru agenți AI care să „negocieze” în mod direct cu site-urile.

Ascensiunea agenților AI într-un internet scris pentru oameni

Capacitățile agenților AI sunt limitate, în mare parte din cauza lipsei unui limbaj standard de comunicare cu platformele online. Tensiunile au apărut deja: Amazon a reproșat Perplexity că agenții săi sunt greu de diferențiat de oameni. În același ton, Airbnb, a blocat agenții OpenAI, considerându-i nepregătiți pentru procesul de rezervare.

Pentru numeroase companii, există riscul ca acestea să fie reduse la simple surse de date din care AI-urile extrag informații, fără interacțiune directă cu clienții.

O posibilă soluție este Model Context Protocol (MCP), creat inițial de Anthropic. Acest protocol funcționează ca un limbaj universal prin care un agent AI poate solicita unui site să clarifice ce operațiuni sunt permise. Se elimină astfel nevoia integrărilor complexe.

MCP a fost adoptat rapid de companii majore precum Google, Microsoft și OpenAI. El nu înlocuiește API-urile tradiționale, ci le completează, fiind conceput astfel încât să fie interpretat direct de inteligențele artificiale.

De la proprietate privată la standard deschis

Pentru a evita concentrarea controlului într-o singură entitate, Anthropic a transferat MCP către Linux Foundation, transformându-l într-un standard deschis. Această mișcare se înscrie într-un efort mai amplu de a construi un internet compatibil cu agenții AI, dar ferit de monopoluri comerciale.

Există și alte inițiative similare: Goose, un agent open-source oferit de Block, sau Agents.md, un format universal dezvoltat de OpenAI.

În decembrie 2025, OpenAI, Anthropic și Block au fondat Agentic AI Foundation (AAIF), o organizație non-profit sprijinită și de Google, Microsoft și Amazon Web Services. Obiectivul este adaptarea infrastructurii web pentru agenți AI capabili să navigheze, să negocieze și să ia decizii în locul utilizatorilor.

Interesul este considerabil: Linux Foundation afirmă că numărul organizațiilor interesate să participe depășește orice precedent.

O schimbare de paradigmă

Internetul nu va dispărea pentru oameni, dar modul de utilizare se va modifica. În loc să interacționeze direct cu site-urile și aplicațiile, utilizatorii vor delega tot mai multe activități agenților AI. Webul viitorului va fi optimizat pentru viteza, eficiența și limbajul mașinilor, iar interacțiunea umană va trece pe plan secund.

Cu alte cuvinte, internetul va părea în continuare „al nostru”, dar în realitate va fi remodelat pentru a servi în primul rând inteligențelor artificiale care vor acționa în numele nostru.