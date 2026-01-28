Prima pagină » Social » Românii, codași în UE la protecția datelor pe internet

Românii, codași în UE la protecția datelor pe internet

România se situează la coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește măsurile de protecție a datelor luate de utilizatorii de internet.
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 20:03, Social

Datele Eurostat publicate miercuri arată că doar 56% dintre români au luat măsuri pentru protejarea datelor personale pe internet.

La nivelul Uniunii Europene, în 2025, 76,9 % dintre utilizatorii de internet și-au protejat datele online prin luarea de măsuri pentru a gestiona accesul la datele lor cu caracter personal.

Eurostat arată că se înregistrează astfel o creștere 3,7% față de 2023, când ponderea celor care își protejau datele ajungea la 73,2 %.

Majoritatea utilizatorilor de internet, 58,8%, au ales să nu permită utilizarea datelor lor personale în scopuri publicitare, în timp ce 56,2 % au restricționat sau refuzat accesul la locația lor geografică. Utilizarea acestor măsuri de protecție a crescut cu 4,5 și 5,4% în ultimii doi ani.

Finlanda, Țările de Jos și Cehia, în top

Limitarea accesului la profilurile de pe rețelele sociale sau la spațiul de stocare online partajat a devenit, de asemenea, mai frecventă, 46% dintre utilizatorii de internet luând această măsură.

În plus, statisticile arată că 39% dintre utilizatorii europeni de internet au verificat dacă site-ul web pe care au furnizat date cu caracter personal era sigur, în timp ce 37,6% susțin că au citit declarațiile privind politica de confidențialitate înainte de a partaja datele lor cu caracter personal.

Cea mai mare pondere a utilizatorilor de internet care au luat măsuri pentru a-și proteja datele a fost înregistrată în Finlanda (92,6%), urmată de Țările de Jos (91,2%) și Cehia (90,3 %). În schimb, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în România (56,0 %), Slovenia (57,4 %) și Bulgaria (62,0 %).

