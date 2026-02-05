PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA – SE LANSEAZĂ PRIMUL BROKER DIGITAL DE ASIGURĂRI PENTRU IMM-URI: SIGUU.RO (P)

Lansarea acestei soluții digitale inovatoare, rapidă și ușor de utilizat, marchează un pas important în digitalizarea pieței de asigurări și reprezintă o premieră regională: primul broker digital din Europa Centrală și de Est dedicat exclusiv IMM-urilor, dezvoltat integral în România.

Cu gândire românească autentică, execuție locală și dedicare totală pentru antreprenorii autohtoni, Siguu.ro devine un partener de încredere: o platformă inteligentă care le oferă libertatea de a compara rapid, cu acces direct la ofertele celor mai importante companii de asigurări, fără interacțiune cu un agent. Simplu, eficient și adaptat realității în care trăiesc și muncesc antreprenorii din România.

Modelul Siguu.ro răspunde problemelor recurente ale pieței – birocrație, lipsă de transparență și suspiciuni legate de recomandările dictate de comisioane – oferind un proces standardizat și, mai ales, independent pentru alegerea protecției potrivite.

Zona asigurărilor pentru IMM-uri a rămas, în ultimii ani, mai puțin dezvoltată comparativ cu alte segmente ale industriei, în ciuda riscurilor majore la care sunt expuse aceste afaceri. În România și în regiune, mulți antreprenori evită să se asigure din cauza unui proces perceput ca fiind complicat, plin de hârtii și mai scump decât este în realitate. În practică, protejarea unui mic magazin cu investiții de 25.000 de euro poate costa în jur de 3 euro pe lună (o cheltuială deductibilă) și poate salva o afacere întreagă în cazul unui incident.

„Prin Siguu.ro ne propunem să schimbăm paradigma; eliminăm birocrația și distorsiunile tradiționale din procesul de vânzare și oferim IMM-urilor o modalitate obiectivă, digitală și rapidă de a-și alege asigurarea. Este o soluție construită pentru antreprenorii care nu au timp de pierdut și care au nevoie de claritate, predictibilitate și independență reală în deciziile lor” – Dante Stein, fondator Siguu.ro.

Soluții integrate pentru toate riscurile

Platforma Siguu.ro acoperă toate riscurile esențiale ale unei afaceri: spațiile în care companiile își desfășoară activitatea, activele, echipamentele și stocurile, protecție împotriva dezastrelor naturale, incendiilor, furturilor sau avariilor. Prin Siguu.ro, firmele își pot asigura și răspunderea civilă față de terți, precum și pierderea profitului brut cauzată de întreruperea activității. Integrarea polițelor RCA se află, de asemenea, în fază avansată de dezvoltare.

Un business 100% românesc

Startup-ul a fost dezvoltat în urma unei investiții de jumătate de milion de euro realizate de familia Stein – foști proprietari ai Autoitalia și ai altor afaceri – alături de un grup de investitori locali și internaționali.

Compania a fost fondată de Dante Stein, antreprenor cu experiență în brokerajul de asigurări și în alte industrii, iar poziția de CEO este ocupată de Diana Enăchescu, antreprenoare cu două startup-uri anterioare (IziDoc și Tressori Space), fost consultant în business la Kearney și fost director de dezvoltare la Labormed Pharma.

„Siguu este construit integral în România, cu know-how local, dar cu ambiție europeană. Am demonstrat că asigurările pentru IMM-uri pot fi simple, rapide și accesibile. Iar acesta este doar începutul: vrem să ducem modelul Siguu.ro în Europa de Est și de Vest și să transformăm modul în care sunt protejate afacerile mici.” – Diana Enăchescu, CEO Siguu.ro.

Cu peste 300.000 de IMM-uri în România și un nivel foarte scăzut de protecție în fața riscurilor, Siguu.ro își propune să devină un nou standard pe piață și să ofere antreprenorilor o experiență modernă, clară și lipsită de stres – un adevărat abonament la liniște de business, adaptat ritmului alert al prezentului.