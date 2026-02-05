Hidroelectrica a revenit pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB. Valoarea de piață de 62,4 miliarde de lei a depășit capitalizarea OMV Petrom

Acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere în cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026,de aproximativ 14% față de luna septembrie 2025. Această evoluție pozitivă s-a reflectat direct în capitalizarea bursieră a companiei, care a crescut cu aproximativ 7,7 miliarde lei, de la 54,7 miliarde lei, la 62,4 miliarde lei.

„Ca urmare, Hidroelectrica a revenit pe poziția I în topul capitalizării bursiere, consolidându-și statutul de cea mai mare companie românească listată la bursă”, au transmis oficialii companiei.

Conform statisticilor la finalul zilei de miercuri, cel mai mare producător de energie electrică era, cu 62,07 miliarde de lei, la o distanță destul de mică de liderul tradițional al capitalizării autohtone, OMV Petrom, care avea 62,31 de miliarde valoarea de piață.

Totodată, din perspectiva randamentului total al prețului acțiunii, ajustat cu dividendele distribuite, evoluția companiei a fost semnificativă. La data de 1 septembrie 2025, randamentul total era de aproximativ 39%, iar la data de 5 februarie 2026, în timpul ședinței de tranzacționare, acesta a atins un nivel de aproximativ 56%.

„Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii”

Astfel, apreciază compania, performanța bursieră a fost susținută și de atingerea unui maxim istoric al prețului acțiunii, înregistrat în data de 28 ianuarie 2026, la nivelul de 142 lei/acțiune. Acest prag a corespuns unei valori de piață de 63,8 miliarde lei, reprezentând o creștere de aproximativ 17% față de septembrie 2025.

„De la preluarea mandatului de CEO în septembrie 2025, am avut ca prioritate accelerarea programului de investiții al Hidroelectrica, dezvoltarea de noi capacități de producție și stocare și valorificarea parteneriatelor strategice. Revenirea companiei pe prima poziție în clasamentul capitalizării bursiere confirmă încrederea investitorilor în direcția noastră de dezvoltare, în proiectele majore aflate în derulare, precum și în programele de hibridizare hidro-solar și stocare. Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii, în extinderea capacităților regenerabile și în soluții inovatoare, pentru a asigura creștere sustenabilă, securitate energetică și valoare pe termen lung pentru acționari și pentru economia României” – a declarat Bogdan Badea, director general interimar al Hidroelectrica.

De amintit că Hidroelectrica a publicat, miercuri, după două luni de la ultimul eșec, procedura pentru un consultant care va asista Consiliul de Supraveghere/ Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea selectării de candidați pentru cele posturile de director general și director financiar al Hidroelectrica S.A., arată documentele consultate în premieră de Mediafax.

„Rezultatele înregistrate confirmă soliditatea financiară a companiei, atractivitatea acțiunii Hidroelectrica pentru investitori, precum și capacitatea acesteia de a genera valoare sustenabilă pentru acționari, într-un context economic și energetic complex”, potrivit companiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est,fiind și deținătorul celei mai mari cote de pe piața furnizării, cu peste un milion de clienți.

Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.