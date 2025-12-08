Prima pagină » Economic » Hidroelectrica a atins un nou record istoric de clienți atrași într-o singură zi, de Black Friday. Furnizorul și-a crescut portofoliul cu peste 4% prin campania promoțională

Hidroelectrica a atins un nou record istoric de clienți atrași într-o singură zi, de Black Friday. Furnizorul și-a crescut portofoliul cu peste 4% prin campania promoțională

Cel mai mare producător de energie și țară, dar și furnizorul cu cea mai mare cotă pe piața concurențială, a atras, în medie, peste 10.700 de clienți în fiecare dintre cele patru zile ale campaniei de Black Friday, depășind vârful anterior ale unei zile, potrivit informațiilor furnizate de oficialii companiei în exclusivitate pentru Mediafax.
Hidroelectrica a atins un nou record istoric de clienți atrași într-o singură zi, de Black Friday. Furnizorul și-a crescut portofoliul cu peste 4% prin campania promoțională
Sursa foto: Hidroelectrica - caracter ilustrativ
Mădălina Prundea
08 dec. 2025, 19:17, Economic

Hidroelectrica a încheiat peste 14.000 de noi contracte de furnizare a energiei electrice, pe 28 noiembrie, ziua aleasă pentru campania promoțională de Black Friday, arată oficialii companiei.

Cifra reprezintă un nou record zilnic pentru compania care a intrat pe această piața furnizării acum aproximativ cinci ani.

Recordul zilnic anterior era de aproximativ 9.000 de clienți, potrivit informațiilor Mediafax.

După ce a fost luată cu asalt de potențiali clienți interesați de reducerea specială de Black Friday, iar platforma unde se puteau înscrie a avut dificultăți, Hidroelectrica a anunțat prelungirea campaniei până inclusiv de ziua României.

Oferta înseamna un preț al energiei active cu 0,05 lei/kWh mai mic, de la 0,45 la 0,40 lei/kWh, la încheierea unui prin contract cu furnizorul de stat, pentru o perioadă de un an, promoție destinată exclusiv consumatorilor casnici, preț care nu includea nu include tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție (diferite pe zone din țară), accize, contribuții, TVA sau alte taxe impuse prin legislația în vigoare.

În cele patru zile de reduceri, compania a atras cumulat 42.865 de noi clienți, ceea ce, raportat la portofoliul de peste un milion de clienți, înseamnă o creștere de peste 4%.

Pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici a fost depășit de Hidroelectrica începând din 4 noiembrie, când  devenit și compania cu cea mai mare cotă de pe piața concurențială a furnizării de energie electrică, după cum au anunțat oficialii companiei.

89% din furnizorii de energie au mai puțini clienți decât recordul Hidroelectrica

Doar 9 din cei 82 de furnizori de energie electrică au un portofoliu mai mare decât numărul de clienți atrași de Hidroelectrica în prima zi cu oferta de Black Friday, conform celor mai recente date centralizate și publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la nivelul lunii iunie. Cu alte cuvinte, 73 de furnizori, 89% din total, au un număr mai mic de clienți decât recordul-zilnic al Hidroelectrica.

La acea dată, numărul total de clienți din România cu un contract de furnizare de energie electrică era de 9.126.879, dintre care 8.826.303 casnici și 300.576 noncasnici.

Datele se regăsesc în Raportul privind realizarea în semestrul I al anului 2025 a indicatorilor de performanţă conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2021, cu modificările ulterioare.

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, listată la Bursa de Valori București, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni.

Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Citește și

Recomandarea video

Actorul american Jim Caviezel îl va interpreta pe Jair Bolsonaro într-un film biografic „eroic” / Caviezel este susținător al lui Trump, la care se referă ca „noul Moise”
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
Libertatea
3 zodii care au parte de schimbări fantastice până la Crăciun. Numai vești bune pentru acești nativi
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor