Hidroelectrica a atins un nou record istoric de clienți atrași într-o singură zi, de Black Friday. Furnizorul și-a crescut portofoliul cu peste 4% prin campania promoțională

Hidroelectrica a încheiat peste 14.000 de noi contracte de furnizare a energiei electrice, pe 28 noiembrie, ziua aleasă pentru campania promoțională de Black Friday, arată oficialii companiei.

Cifra reprezintă un nou record zilnic pentru compania care a intrat pe această piața furnizării acum aproximativ cinci ani.

Recordul zilnic anterior era de aproximativ 9.000 de clienți, potrivit informațiilor Mediafax.

După ce a fost luată cu asalt de potențiali clienți interesați de reducerea specială de Black Friday, iar platforma unde se puteau înscrie a avut dificultăți, Hidroelectrica a anunțat prelungirea campaniei până inclusiv de ziua României.

Oferta înseamna un preț al energiei active cu 0,05 lei/kWh mai mic, de la 0,45 la 0,40 lei/kWh, la încheierea unui prin contract cu furnizorul de stat, pentru o perioadă de un an, promoție destinată exclusiv consumatorilor casnici, preț care nu includea nu include tarifele reglementate aferente serviciilor de transport, distribuție (diferite pe zone din țară), accize, contribuții, TVA sau alte taxe impuse prin legislația în vigoare.

În cele patru zile de reduceri, compania a atras cumulat 42.865 de noi clienți, ceea ce, raportat la portofoliul de peste un milion de clienți, înseamnă o creștere de peste 4%.

Pragul de un milion de clienți casnici și non-casnici a fost depășit de Hidroelectrica începând din 4 noiembrie, când devenit și compania cu cea mai mare cotă de pe piața concurențială a furnizării de energie electrică, după cum au anunțat oficialii companiei.

89% din furnizorii de energie au mai puțini clienți decât recordul Hidroelectrica

Doar 9 din cei 82 de furnizori de energie electrică au un portofoliu mai mare decât numărul de clienți atrași de Hidroelectrica în prima zi cu oferta de Black Friday, conform celor mai recente date centralizate și publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la nivelul lunii iunie. Cu alte cuvinte, 73 de furnizori, 89% din total, au un număr mai mic de clienți decât recordul-zilnic al Hidroelectrica.

La acea dată, numărul total de clienți din România cu un contract de furnizare de energie electrică era de 9.126.879, dintre care 8.826.303 casnici și 300.576 noncasnici.

Datele se regăsesc în Raportul privind realizarea în semestrul I al anului 2025 a indicatorilor de performanţă conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2021, cu modificările ulterioare.

Hidroelectrica a intrat pe piața de furnizare și a început să încheie contracte cu clienți finali în anul 2020. În luna decembrie a primului an, avea 2.884 de clienți finali de furnizare, dintre care 962 casnici și 1.922 noncasnici.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, listată la Bursa de Valori București, care deține, prin Ministerul Energiei, 80,05% din acțiuni.

Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.