Ministerul Energiei spune că șapte companii din subordine, inclusiv Hidroelectrica, au făcut numiri conforme. Pașii pentru ridicarea suspendării plății din PNRR

Oficialii Ministerului Energiei au răspuns, joi, la solicitarea Mediafax de miercuri seara privind pentru punct de vedere privind eșecul procedurii de la Hidroelectrica, la care deține pachetul majoritar de acțiuni, că, această dată, șapte companii din subordinea Ministerului Energiei au făcut numiri conforme, enumerând companiile: CNCIR, Romgaz, Conpet, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Complexul Energetic Oltenia și Electrocentrale Craiova.

Hidroelectrica a anunțat oficial miercuri seară, o confirmare informațiilor obținute pe surse de Mediafax, că procedura se reia, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, la câteva zile după eșecul celei pentru poziția de director financiar (CFO).

De amintit că, în cazul Hidroelectrica, numirile pentru noul Consiliu de Supraveghere s-au finalizat cu succes.

Potrivit ministerului, procesul de recrutare s-a încheiat, urmând ca până la data de 28 noiembrie să fie făcute și numirile la celelalte două companii, ședințele Adunării Generale ale Acționarilor fiind deja convocate în acest sens.

„În acest moment, Ministerului Energiei raportează spre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) documentele suport ale selecțiilor și numirilor. Până la data de 28.11.2025, termenul limită prevăzut în Decizia de suspendare, vom transmite toate datele concludente pentru ridicarea suspendării sumei în referință”, a transmis instituția.

În ceea ce privește faptul că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO) al Hidroelectrica, efectuată de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice s-a încheiat fără propunere de numire, această situație va fi analizată și comunicată Comisiei Europene (CE).

„Ministerul Energiei a întreprins toate demersurile pentru a se încadra în cerințele stabilite prin Jalonul 121 și în funcție de interpretarea CE a acestei situații, va proceda în consecință”, au conchis oficialii Ministerului Energiei.

Reprezentanții instituției menționează că toate procedurile de selecție au fost derulate pe noul cadru legal, cu membrii de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), respectându-se, în totalitate, principiile de guvernanță corporativă, transparență și competitivitate, prevăzute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

La cat ar putea ajunge pierderile

Este vorba de 227 de milioane de euro aferente jalonului 121 privind guvernanța corporativă din PNRR, iar Inițial au fost în total 43 de poziții care trebuia ocupate în această perioadă doar la Ministerul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat încă de marți de reporterul Mediafax în ce măsură ar urma să respecte companiile din energie termenul limită din 28 noiembrie, termen la care urma să fie finalizată și selecția la Hidroelectrica.

La întrebarea privind încadrarea în termenul-limită de vineri, 28 noiembrie, pentru respectarea jalonului 121 privind guvernanța corporativă, ministrul Energiei a declarat că peste 90% din companii vor trece cu succes de acest proces până la termenul-limită.

„Sunt proceduri în derulare. Deadline-ul care a fost stabilit pentru jalonul 121 pentru toate companiile din România, care trebuia să fie îndeplinit încă din trimestrul trei al anului 2022 și nu a fost îndeplinit până în momentul de față, au ca și deadline data de 28 noiembrie. În momentul de față pot să vă spun că am demarat proceduri la toate aceste companii care nu aveau îndeplinite respectivele ținte agreate în PNRR, în momentul de față pot să vă spun că peste 90% dintre ele cu siguranță că vor fi finalizate în acord cu solicitările Comisiei Europene până în data de 28 noiembrie. Sunt situații litigioase la era o parte dintre ele. Am purtat discuții punctuale, am tratat chirurgical fiecare în aceste situații, pentru că sunt elemente care nu depind nici de autoritate tutelară și nici de companie, de exemplu, în situația în care apar contestații în instanță pe care nu pot să le controlezi”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a evitat marți să dea o sumă înainte de finalizarea tuturor proceselor.

„Avem inclusiv adunări generale convocate în cursul acestei săptămâni, inclusiv în data de 28 noiembrie. Nu pot să vă spun această sumă. Ceea ce pot să vă spun este clar: că din 227 de milioane de euro pierduți vom salva cel puțin 90%”, a spus ministrul Energiei.

Joi, Bogdan Ivan a precizat că situația de la Hidroelectrica nu duce la pierderea întregului jalon, ci la o penalizare punctuală, proporțională cu poziția neocupată.

„Pentru o poziție la Hidroelectrica, în directorat, penalizarea este de 6 milioane de euro. Nu se pierd toți cei 227 de milioane, ci sume proporționale cu poziția pentru care compania nu a reușit să finalizeze procedura conform metodologiei europene”, explică ministrul.

Potrivit declarațiilor ministrului, vorbim de o penalizare pentru doi directori executivi, deci 12 milioane de euro, și, la un calcul procentual, ar fi 22,7 milioane de euro, echivalentul a 10% din suma totală aferentă jalonului.

Eșecul procedurii de selecție a 2 noi șefi executivi ai companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, va costa România 12 milioane euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar per total, nefinalizarea la timp, până mâine, 28 noiembrie, a desemnării conducerilor la toate întreprinderile publice din energie, va veni cu o penalizare PNRR de peste 20 milioane euro, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.