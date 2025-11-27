Blocaj în alegerea conducerii Hidroelectrica. Ce explicații dă ministrul energiei și ce sancțiuni pot veni de la Bruxelles

În ultimele ore a apărut, inclusiv pe site-ul Bursei de Valori, informația că procedura de numire a unui nou șef la Hidroelectrica nu a fost dusă la capăt. În această privință, există un jalon PNRR aflat chiar la limita termenului de expirare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că situația nu duce la pierderea întregului jalon, ci la o penalizare punctuală, proporțională cu poziția neocupată.

„România și-a luat angajamentul ca pentru toate companiile de stat să existe proceduri prin care persoanele sunt alese după o metodologie europeană, persoane care să aibă mandate de patru ani, fără ca politicienii să hotărască cine conduce companiile, nici în consiliile administrative, nici în directorat”, a explicat ministrul. Atribuirea responsabilității vine din angajamente asumate încă din semestrul al doilea al anului 2022 pentru companiile din energie.

În prezent, România se află deja în situația unei penalizări de 227 de milioane de euro pe jalonul 121, în dreptul Ministerului Energiei. Ministrul spune însă că mare parte din această sumă a fost recuperată datorită procedurilor accelerate după preluarea mandatului.

„În luna iulie, imediat după ce am preluat mandatul, am demarat toate procedurile la companiile vizate. Au fost selectate companii care au făcut procedurile împreună cu oameni PIP și cu reprezentanții din comisii. Din datele centralizate, estimarea mea este că am reușit să salvăm aproximativ 90 la sută din cei 227 de milioane de euro care erau pierduți în iulie”, afirmă Bogdan Ivan.

Penalizarea se calculează separat pentru fiecare poziție neocupată, iar în cazul Hidroelectrica valoarea este semnificativ mai mică decât întreaga sumă aferentă jalonului.

„Pentru o poziție la Hidroelectrica, în directorat, penalizarea este de 6 milioane de euro. Nu se pierd toți cei 227 de milioane, ci sume proporționale cu poziția pentru care compania nu a reușit să finalizeze procedura conform metodologiei europene”, explică ministrul.

Deocamdată, Ministerul Energiei nu a primit o comunicare oficială de la Hidroelectrica, însă informațiile apărute public obligă instituția să notifice MIPE și Comisia Europeană.

„În mod normal, în condițiile în care compania și-a îndeplinit obligațiile și a pornit procedura conform recomandărilor Comisiei Europene, nu ar trebui să existe această problemă. Rămâne de văzut cum va interpreta Comisia Europeană situația, pentru că din punctul nostru de vedere compania și-a făcut datoria”, a transmis Bogdan Ivan.

În următoarele zile ministerul așteaptă raportul final al procedurilor aflate încă în derulare în cadrul AGA și AGEA, pentru a putea transmite evaluarea completă către Bruxelles.