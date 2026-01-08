Ivan: România are depozitele de gaze la 70% și este pregătită pentru creșterea consumului în iarnă

Scăderea temperaturilor va duce la o majorare semnificativă a consumului zilnic de gaze la nivel național, a spus Ivan.

„Săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative cu aproximativ 1–3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului de gaze naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57–58 de milioane de metri cubi pe zi”.

Capacitatea de depozitare a gazelor, peste media europeană

Ivan a precizat că România are în prezent un nivel ridicat de gaze înmagazinate, peste media europeană.

„România are aproximativ 70% din capacitatea de depozitare a gazelor naturale, mult peste media europeană, care este în acest moment de aproximativ 50%”.

Ministrul Energiei a mai spus că autoritățile au început din timp coordonarea cu operatorii din sector pentru a asigura continuitatea furnizării. În acest context, au fost mobilizați toți operatorii din domeniu, de la producție și transport, până la distribuție.

„Am mobilizat operatorii de producție, transport și distribuție de energie electrică, precum și operatorii de transport și distribuție de gaze, pentru a ne asigura că în această perioadă vor fi suficiente gaze în casele românilor și în instituțiile publice”.

Depozite și importuri

Ivan a subliniat că România are capacitatea de a acoperi necesarul zilnic atât din producția internă, cât și din depozite și importuri.

„România poate extrage din depozite aproximativ 24-25 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi. Avem o producție de peste 21–22 de milioane de metri cubi, iar cu un buffer foarte mic ne putem alimenta și din import”.

Ministrul a menționat și o scădere temporară a producției Romgaz, care nu afectează însă echilibrul pieței.

„Am avut o discuție cu colegii de la Romgaz. În urmă cu două zile a existat o scădere procentuală de aproximativ 0,5% a producției, din cauza unei scăderi de tensiune la un punct de extracție, însă în acest moment se lucrează la capacitate și nu ne așteptăm la perturbări pe piața gazelor”.

„Am anticipat această situație și suntem pregătiți pentru a face față fără a avea perturbări în furnizarea de gaze naturale și energie electrică”, a subliniat ministrul Energiei.

Producția de gaze nu a fost afectată de condițiile severe

Ivan a declarat că producția de gaze naturale nu a fost afectată semnificativ de condițiile meteorologice și nu se așteaptă perturbări în alimentarea populației.

„De ieri, nu au fost probleme majore, au fost doar perturbări în care a scăzut producția procentual cu 0,5% față de o zi normală, cauzată de o scădere de tensiune la un punct de extracție. În momentul de față se lucrează operațional și se extrage gaze la capacitate maximă din producțiile existente și din depozit”.

Întrebat cât vor mai resimți oamenii efectele vremii și dacă pot apărea alte perturbări, ministrul a explicat că autoritățile anticipează cererea și producția pentru a evita problemele.

„Foarte important, nu vorbim despre perturbări. Pe piața de gaze, anticipăm această perioadă conform predicțiilor primite de la ANMH și de la Ministerul Mediului, care includ estimări clare privind cantitățile de apă disponibile pentru producția de energie electrică la hidrocentrale”.