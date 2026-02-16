Răspunsul ministrului Energiei, Bogdan Ivan, la criticile deputaților USR pe tema Barajului Vidraru: O lipsă crasă de maturitate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins criticile politice legate de gestionarea infrastructurii energetice și de lucrările la Barajul Vidraru, susținând că acestea ignoră contextul tehnic și istoric al investițiilor.

Probleme amânate timp de decenii

Oficialul a subliniat că dificultățile actuale provin din lipsa intervențiilor majore realizate la timp:

„Cred că e foarte simplu să cauți explicații după 35 de ani în care intervențiile majore asupra unor sisteme extrem de importante în toată țara asta, de la termoficare, la energie, la baraje, trebuiau să fie făcute cu mult timp înainte.”

Referindu-se la Vidraru, ministrul a precizat:

„La barajul Vidraru e depășit cu 30 de ani față de termenul normal de utilizare. Iar aceste intervenții, care au fost începute în cursul anului trecut, au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale.”

El a adăugat că documentația administrativă și tehnică există încă din 2016, fiind obținute succesiv avizele necesare până la confirmările legale din 2024.

Evitarea unei crize de combustibili

Bogdan Ivan a afirmat că intervenția coordonată a autorităților a prevenit o penurie majoră:

„Dacă nu era o coordonare directă, explicită, între Ministerul Energiei, Președintele Consiliului Județean Prahova, Comandamentul de Situații de Urgență de acolo și Petrom, România risca să fie în penurie de combustibili.”

„România risca să nu aibă 45% din combustibilii din România, iar faptul că s-a evitat această situație se datorează exclusiv intervenției urgente pe care am avut-o noi.”

Măsuri tehnice pentru siguranță

Ministrul a explicat și ajustările tehnice făcute pentru golirea controlată a lacului:

„Am ajuns în situația în care s-au pus de acord toate autoritățile locale împreună cu Hidroelectrica pentru evacuarea unui debit mult mai mic decât cel cuprins în autorizații, de la 60 m³ pe secundă la 25 m³ pe secundă.”

De asemenea, a menționat utilizarea canalului Oești pentru decantare naturală și asigurarea unui volum suplimentar de apă pentru consumul menajer în aval.

Critici la adresa politizării subiectului

În final, ministrul a făcut un apel la responsabilitate în spațiul public:

„Îmi doresc foarte mult să vorbim mai mult despre maturitate… să cauți să folosești un subiect politic împotriva cuiva doar pentru că e din PSD, fără să aibă legături intrinseci cu acest subiect, chiar mi se pare o lipsă crasă de maturitate”.

Bogdan Ivan a fost chemat în Camera Deputaților de USR, pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile întreprinse în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile.