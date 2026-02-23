Bitcoin scade puternic. Aurul câștigă teren

Criptomoneda a continuat să scadă luni, după ce în weekend coborâse până la 64.324 de dolari, cel mai redus nivel din 6 februarie, când ajunsese la 60.062 de dolari.

După ce a atins un minim de 64.830 de dolari în primele ore ale tranzacțiilor de luni, bitcoin a recuperat parțial. În jurul orei 16.40, ora României, moneda se tranzacționa la 65.836 de dolari. Chiar și așa, potrivit CNBC, a scăzut cu peste 2% față de ziua precedentă, după un declin de aproape 5% înregistrat în ultimele 24 de ore.

Investitorii fug de risc

Pe piețele financiare, contextul este unul tensionat. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a declarat că va decide „probabil în următoarele 10 zile” dacă va lansa un atac asupra Iranului, în contextul blocajului privind un nou acord nuclear. În paralel, acesta a anunțat majorarea la 15% a tarifelor „de represalii” aplicate mai multor parteneri comerciali ai SUA, „cu aplicare imediată”.

În acest climat, investitorii își mută banii din activele riscante – precum criptomonedele – către investiții considerate mai sigure. Confirmând apetitul pentru active defensive, aurul a crescut cu aproximativ 20% de la începutul anului, iar argintul cu 23%.

An dificil pentru cripto

De la începutul lui 2026, bitcoin a pierdut aproximativ 24% din valoare, afectat de tensiunile macroeconomice și de incertitudinile politice.

În ultimii ani, criptomoneda a trecut prin fluctuații spectaculoase. A atins un maxim istoric de aproape 69.000 de dolari în 2021, apoi a coborât sub 16.000 de dolari în 2022, în plină criză a pieței cripto. Ulterior, și-a revenit și a depășit din nou praguri record.

Piața cripto rămâne însă extrem de instabilă. De fiecare dată când riscurile geopolitice sau economice cresc, investitorii reacționează rapid, iar bitcoin – considerat de unii „aur digital” – se comportă mai degrabă ca un activ speculativ.

Aurul, câștigătorul momentului

În timp ce bitcoin pierde teren, aurul își consolidează statutul de refugiu tradițional. În perioade de tensiuni militare sau comerciale, metalul prețios atrage capital tocmai pentru că este perceput drept stabil și mai puțin vulnerabil la șocuri politice.

Semnalul pieței este clar: când incertitudinea crește, aurul urcă, iar activele riscante sunt evitate.