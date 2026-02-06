Bitcoin își continuă declinul: Criptomoneda a ajuns la un nou nivel minim din ultimele 16 luni

Bitcoin a înregistrat fluctuații puternice într-o sesiune de tranzacționare volatilă în Asia, după o vânzare masivă care a dus la o scădere de peste 50% față de maximul din octombrie.

Potrivit datelor compilate de Bloomberg, bitcoin a scăzut cu până la 4,8%, atingând un nou minim de 60.033 dolari vineri dimineață.

Acesta a fost cel mai slab nivel din octombrie 2024, cu o lună înainte ca Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale din SUA, notează Reuters.

„Faptul că Bitcoin se îndreaptă din nou spre 60.000 de dolari nu înseamnă că monedele digitale sunt pe moarte, ci că a sosit momentul plății pentru Trezorerie și fondurile care au tratat Bitcoin ca pe un activ unidirecțional, fără controale reale ale riscurilor”, a declarat Joshua Chu, copreședinte al Hong Kong Web3 Association, pentru Reuters.

„Cei care au pariat prea mult, au împrumutat prea mult sau au presupus că prețurile vor crește în continuare, descoperă acum pe propria piele cum arată volatilitatea reală a pieței și gestionarea riscurilor”, a mai adăugat acesta, potrivit sursei citate.

La momentul redactării acestei știri, criptomoneda a urcat până la 65.800 de dolari.

În decursul acestei săptămâni, marți, bitcoin se afla sub pragul de 73.000 de dolari, înregistrând cel mai redus nivel de când Trump a obținut victoria electorală în 2024.

Deși administrația de la Casa Albă este una favorabilă criptomonedelor și a adoptării instituționale în creștere, Bitcoin a scăzut cu 50% din octombrie 2025, atunci când criptomoneda a stabilit un nou record, de peste 120.000 de dolari.