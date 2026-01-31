Prima pagină » Economic » Bitcoin scade sub 80.000 de dolari, continuând declinul

Bitcoin a scăzut sâmbătă sub pragul de 80.000 de dolari, pe fondul unei retrageri mai ample din piața criptomonedelor.
Bitcoin scade sub 80.000 de dolari, continuând declinul
Iulian Moşneagu
31 ian. 2026, 21:12, Economic

În tranzacțiile de după-amiază din New York, Bitcoin a scăzut cu 7% până la aproximativ 78.159 de dolari, cel mai redus nivel din aprilie 2025, informează Bloomberg.

Mișcarea a fost amplificată de lichiditatea redusă și de interesul limitat la cumpărare, iar scăderile s-au văzut și la alte monede importante: Ether a pierdut peste 10%, iar Solana peste 11%.

Vânzarea a redus cu aproximativ 111 miliarde de dolari valoarea totală a pieței cripto în ultimele 24 de ore.

Căderea vine după maximele din toamna lui 2025: în octombrie, Bitcoin a urcat în jurul a 125.000 de dolari, însă de atunci declinul cumulat a depășit 30%, pe fondul unui sentiment mai precaut în piețe și al incertitudinilor legate de reguli noi și de tensiuni geopolitice.

