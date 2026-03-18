Prețurile petrolului scad pe fondul creșterii stocurilor de țiței din SUA

Contractele futures pe Brent au scăzut cu 1,15 dolari, sau 1,11%, la 102,27 dolari pe baril la ora 01:08 GMT, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate din SUA a scăzut cu 1,54 dolari, sau 1,6%, la 94,67 dolari, relatează Reuters.

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 6,56 milioane de barili în săptămâna încheiată la 13 martie, au declarat surse de pe piață, citând cifrele API de marți.

Un sondaj Reuters a arătat că se preconiza ca stocurile de țiței din SUA să fi crescut cu aproximativ 380.000 de barili în săptămâna care s-a încheiat pe 13 martie.

În ceea ce privește oferta, ministrul irakian al petrolului a declarat marți că guvernul irakian și Guvernul Regional al Kurdistanului au ajuns la un acord pentru reluarea exporturilor de petrol către centrul energetic Ceyhan din Turcia, începând de miercuri.

Se preconizează că fluxul de petrol din portul Ceyhan va începe miercuri la ora 10:00, ora locală (07:00 GMT).

Compania Națională de Petrol din Libia a declarat miercuri dimineață că fluxurile din câmpul petrolier Sharara au fost redirecționate treptat prin conducte alternative după izbucnirea unui incendiu, adăugând că producția rămâne în funcțiune și că nu au existat victime.

Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost ucis de Israel, a confirmat Teheranul marți, acesta fiind cel mai înalt oficial vizat de la prima zi a războiului dintre SUA și Israel, în timp ce un înalt oficial iranian a declarat că noul lider suprem al Iranului a respins ofertele de dezamorsare a conflictului transmise de țările intermediare.

Armata Statelor Unite a declarat marți că a vizat obiective de-a lungul coastei Iranului, în apropierea Strâmtorii Hormuz, deoarece rachetele antinavale iraniene reprezentau un risc pentru transportul maritim internațional din zonă.

Moartea omului influent din Iran, Larijani, și atacurile armatei americane asupra pozițiilor de coastă iraniene din apropierea Strâmtorii Hormuz au trezit speranțe că conflictul s-ar putea încheia mai repede, a declarat Mingyu Gao, cercetător șef pentru energie și produse chimice la China Futures.