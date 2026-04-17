Prețurile petrolului scad cu 10%, după ce Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru navele comerciale

Prețurile petrolului au scăzut vineri, după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi „complet deschisă” pentru tranzitul comercial pe durata restului perioadei de încetare a focului.

Potrivit CNN, prețul petrolului Brent, referința globală, a scăzut cu 10%, ajungând la 89,2 dolari pe baril. WTI, referința americană, a scăzut cu 10,5%, ajungând la 81,50 dolari pe baril. De asemenea, în urma anunțului făcut de ministrul iranian de externe, prețurile petrolului s-au tranzacționat la cele mai scăzute niveluri din ultimele cinci săptămâni.

De asemenea, acțiunile americane au înregistrat vineri o creștere după anunțul făcut de Iran. Indicele Dow a urcat cu 745 de puncte, sau 1,54%. Indicele S&P 500 a câștigat 0,9%, iar Nasdaq a crescut cu 1%.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”, a scris ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, într-o postare pe X.

În urma anunțului Iranului că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, președintele Donald Trump a publicat răspunsul său într-o postare scrisă cu majuscule pe aplicația sa, Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Totuși, Trump a subliniat că blocada impusă de Statele Unite navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Teheranului privind redeschiderea strâmtorii pentru traficul maritim.

În contextul războiului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a fluctuat, acesta depășind, la un moment dat, și pragul de 120 de dolari pe baril.