Ministrul iranian de externe: Trecerea prin strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” în timpul armistițiului

Iran a anunțat redeschiderea completă a traficului pentru navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului.
Foto: Hepta
Nițu Maria
17 apr. 2026, 16:14, Știri externe

Blocada navală va rămâne, spune Trump

Președintele Donald Trump a reacționat din nou, printr-o postare pe platforma Truth Social, la vestea redeschiderii strâmtorii Ormuz.

Acesta a transmis că blocada impusă de Statele Unite navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Teheranului privind redeschiderea strâmtorii pentru traficul maritim.

Președintele SUA a precizat că se așteaptă ca lucrurile să „avanseze foarte rapid”, întrucât „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere deplină, dar blocada navală va rămâne în vigoare și va avea efect doar în ceea ce privește Iranul, până când tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%!”

Donald Trump reacționează la anunțul redeschiderii strâmtorii Ormuz

În urma anunțului Iranului că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, președintele Donald Trump a publicat răspunsul său într-o postare scrisă cu majuscule pe aplicația sa, Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Știrea inițială

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat vineri, printr-o postare pe platforma X, că „trecerea pentru toate navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, conform The Guardian și Reuters.

Trecerea prin strâmtoare se va face pe ruta coordonată anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Iranului, în conformitate cu încetarea focului din Liban, a declarat Abbas Araghchi.

În ciuda unui armistițiu de două săptămâni dintre SUA și Iran, care expiră marți, Iranul nu a ridicat până acum blocada asupra căii navigabile.

Teheranul a declarat că nu va exista nicio înțelegere atâta timp cât Israelul atacă Libanul.

Un alt lucru important de menționat este că, totuși, Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă națiunilor care colaborează cu armata sa.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri pe scurt despre războiul din Iran, în timpul unui eveniment în Nevada.

„Voi spune că războiul din Iran merge foarte bine”, a declarat Donald Trump, adăugând că „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Casa Albă a transmis că discuțiile privind o posibilă a doua rundă de negocieri de pace sunt „în desfășurare”, însă nu a fost confirmată nicio dată sau locație.

Recomandarea video

