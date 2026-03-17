De ce au adăugat britanicii berea fără alcool și produsele pentru îngrijirea animalelor în coșul de măsurare a inflației

Schimbările în obiceiurile de consum

Serviciile și produsele de îngrijire a animalelor de companie, berea fără alcool, camerele video de bord dar și humusul au fost adăugate pe lista de produse utilizate pentru măsurarea inflației din Marea Britanie.

Mișcarea reflectă schimbările în obiceiurile de cheltuieli din Regat.

În actualizarea anuală a coșului de bunuri și servicii utilizat pentru urmărirea creșterii prețurilor, Oficiul Național de Statistică al UK adăugat 27 de articole pe lista de peste 700 de produse considerate reprezentative pentru ceea ce consumatorii cheltuiesc de obicei. Alte 19 au fost eliminate.

Datele scanerelor supermarketurilor vor fi utilizate pentru mai mult de jumătate din piața de produse alimentare.

Inflația va crește în UK

Înainte ca războiul din Iran să împingă în sus prețurile la energie, Banca Angliei se aștepta ca inflația să scadă la 2,1% în al doilea trimestru și să rămână la ținta băncii de 2%. Sau chiar mai puțin până la sfârșitul perioadei de prognoză.

Cu toate acestea, David Miles, economistul principal de la Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară, organismul de supraveghere fiscală al Regatului Unit, a avertizat săptămâna trecută că inflația ar putea încheia anul la aproximativ 3% dacă prețurile la energie rămân la nivelurile actuale.

Britanicii consumă produse mai sănătoase

Stephen Burgess, director adjunct pentru prețuri la ONS, a declarat că actualizarea articolelor urmărite pentru măsurarea inflației oferă o „perspectivă valoroasă” asupra celor mai recente obiceiuri de cumpărături ale consumatorilor.

Cererea de servicii de îngrijire a animalelor de companie a crescut, pe măsură ce proprietarii de animale au căutat tratamente de îngrijire suplimentare pe lângă serviciile veterinare.

În plus, sunt semne că o parte din britanici renunță la consumul de alcool.

„Anul acesta, alegerea pentru un stil de viață mai sănătos influențează cheltuielile consumatorilor. Asta se reflectă în produse precum humusul și berea fără alcool. Și cererea pentru rulote și pentru produsele de îngrijire a animalelor de companie se reflectă de asemenea”, a adăugat el.

Oamenii sunt în pas cu tehnologia. La fel și coșul

Impactul tehnologiei asupra oamenilor este evident. Britanicii cumpără și multe camerelor de bord. Coșul zilnic prin care se măsoară inflația este în trend cu ultimele cereri de pe piață.

Statistica britanică a renunțat să mai ceară prețurile de la hoteluri cu o zi în avans și a eliminat și hârtia de împachetat din coșul inflației. Ultima a fost înlocuită cu role de hârtie. De ce? Simplu, pentru că reflectă mai bine sectorul ambalării cadourilor.

UK introduce scannere în supermarketuri, ca statisticile să fie precise

Marea Britanie va adăuga și scannere în supermarket ca statisticile economice ale statului să fie cât mai precise. Trecerea la scannerele de date pentru mai bine de jumătate din piața alimentară și modificarea coșului în măsurarea inflației vor fi reflectate în rapoartele de la sfârșitul lunii martie.

ONS a explicat că mii de prețuri colectate manual vor fi înlocuite cu milioane de prețuri colectate automat de la casele de marcat ale supermarketurilor.

Oficialii spun că metoda nu va divulga nicio informație despre consumatorii individuali, ci se va mări doar cantitatea vândută din fiecare produs.

Măsura va permite ONS să vadă cum schimbările prețurilor afectează comportamentul consumatorilor și să se asigure că respectivul coșul de produse prin care se măsoară inflația este corect și de actualitate.