Jurnaliștii britanici de la The Times explică într-un material cum avioanele de luptă Delta Force ale SUA ar putea participa la confiscarea rezervelor de uraniu din Iran.
Britanicii analizează cum forțele speciale americane ar putea sustrage rezervele de uraniu îmbogățit de la iranieni
Sorina Matei
12 mart. 2026, 19:08, Știri externe

Unitatea de elită Delta Force din cadrul Forțelor Speciale ale Armatei SUA ar putea fi implicată într-o operațiune de confiscare a stocurilor de uraniu îmbogățit din Iran. Surse au declarat pentru The Times cum s-ar putea desfășura o astfel de operațiune.

Potrivit ziarului, informațiile precise vor fi „cheia succesului” operațiunii.

„Iranienii ar putea muta aceste provizii dintr-o locație în alta la fiecare 24 de ore sau rezervele ar putea fi ascunse într-un buncăr subteran”, susțin surse din The Times.

Potrivit acestora, soldații Delta Force, care probabil s-au antrenat deja să ia cu asalt depozitul într-o replică special construită, ar putea participa la operațiune.

Dacă operațiunea este aprobată, primul grup de forțe speciale va ateriza noaptea și va stabili un punct de sprijin în căile de acces către situl de depozitare a uraniului. Apoi vor sosi elicoptere împreună cu forțele speciale rămase și oamenii de știință, care vor monitoriza manipularea corectă a materialelor radioactive.

Sistemul de apărare aeriană al Iranului este planificat să fie dezactivat în prealabil, relatează sursele ziarului.

Fostul ofițer MI6, Chris Steele, a declarat pentru The Times că „toate acestea vor fi foarte dificile… Uraniul va fi cu siguranță dispersat, iar dacă iranienii au puțin bun simț, vor fi pregătiți pentru tot felul de situații neprevăzute”.

Agențiile media au relatat anterior că o posibilă operațiune cu forțe speciale pentru confiscarea uraniului a fost deja discutată de oficiali americani și israelieni. S-a sugerat că o astfel de operațiune ar fi posibilă după ce ambele țări s-au convins că forțele armate iraniene nu mai reprezintă o „amenințare serioasă”.

