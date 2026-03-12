Atac armat la o sinagogă din Statele Unite. Cetățenii sunt îndemnați să se adăpostească

UPDATE: Suspectul atacului asupra unei sinagogi din statul american Michigan a murit, a declarat pentru Associated Press o persoană familiarizată cu situația.

Persoana a confirmat decesul la sinagoga Temple Israel din West Bloomfield Township, dar nu a oferit alte detalii. Aceasta a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu poate comenta public ancheta în curs.

Potrivit aceleiași surse, nimeni altcineva nu a fost rănit.

Știrea inițială: Presa locală, citată de Associated Press, anunță că un camion a lovit clădirea și fum a fost observat ieșind de pe acoperiș.

Potrivit anunțului făcut de șeriful din Oakland autoritățile securizează clădirea și evacuează persoanele aflate în interior.

„Suntem conștienți de un incident de securitate activ la Temple Israel. Forțele de ordine intervin în acest moment. Agențiile noastre evreiești sunt închise preventiv. Solicităm membrilor comunității să rămână departe de această zonă”, a transmis Federația Evreiască din Detroit, citată de Detroit News.

Școlile și lăcașurile de cult din apropiere au fost, de asemenea, sfătuite să rămână în siguranță în clădiri, în timp ce poliția gestionează situația. Publicul a fost îndemnat să evite zona, iar autoritățile au precizat că vor furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.