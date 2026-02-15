Epava unui vapor de lux scufundat în Lacul Michigan în urmă cu peste 150 de ani, găsită după șase decenii de căutări

Căutătorii au descoperit epava unui vapor de lux care s-a scufundat într-o furtună pe Lacul Michigan la sfârșitul secolului al XIX-lea. Epava a fost găsită după aproape 60 de ani de căutări, scrie Associated Press.

Shipwreck World, un grup care se ocupă cu localizarea epavelor din întreaga lume, a anunțat vineri că o echipă condusă de vânătorul de epave din Illinois, Paul Ehorn, a găsit vaporul Lac La Belle la aproximativ 32 de kilometri de coastă, între Racine și Kenosha, Wisconsin, în octombrie 2022.

Anunțul găsirii epavei a fost amânat deoarece echipa sa a dorit să includă un model video tridimensional al navei.

Căutările pentru găsirea epavei au început încă din 1965. În 2022,Ehorn a folosit un indiciu oferit de un coleg al său, pentru a restrânge aria de căutare. El a găsit epava navei folosind un sonar cu scanare laterală după doar două ore petrecute pe lac, potrivit The Guardian.

Noaptea tragediei

Vaporul de lux pentru pasageri Lac La Belle a plecat din Milwaukee spre Grand Haven, Michigan, într-o noapte de octombrie din 1872. La bord se aflau 53 de pasageri și membri ai echipajului, dar și încărcături de orz, făină, carne de porc și whisky, potrivit Shipwreck World.

La aproximativ două ore de la plecare, vaporul a început să se inunde incontrolabil. Căpitanul a întors nava spre Milwaukee, dar valuri uriașe au lovit-o. În jurul orei 5 dimineața, căpitanul a ordonat coborârea bărcilor de salvare, iar nava s-a scufundat cu pupa înainte, notează Associated Press.