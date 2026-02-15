Prima pagină » Politic » Ministrul Agriculturii: Zootehnia din zona de Mercosur se bazează pe hormonii de creștere

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că nu este împotriva comerțului liber, și implicit a acordului Mercosur, însă trebuie reglementat un control strict al produselor importate din afara UE.
Laurentiu Marinov
15 feb. 2026, 21:00, Politic

Ministrul Agriculturii a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN că autoritățile competente ale statului nu pot, în momentul de față să examineze corespunzător produsele alimentare ce conțin hormoni de creștere.

„Zootehnia din zona de Mercosur se bazează pe hormonii de creștere. Hormonii pe care noi, prin laboratoarele pe care le avem, prin chiturile pe care le avem, prin markerii pe care îi avem în momentul de față, nu putem testa aceste produse, a declarat Florin Barbu. 

Ministrul Agriculturii a insistat pentru un comerț bazat pe garanții.

„Dacă noi semnăm un acord Mercosur și suntem de acord cu acest acord, pentru că nici eu n-am fost împotriva acestui acord Mercosur, eu nu sunt împotriva comerțului liber. Comerțului liber poate aduce beneficii economice pentru un stat din Europeană.

Dar un comerț fără garanții, fără studii de impact, poate duce la un comerț de dumping, ceea ce se întâmplă acum”, a mai spus ministrul Florin Barbu.

