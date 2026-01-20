Ministrul Finanțelor: Pentru bugetul anului 2026 pornim de la o bază de investiții foarte bună

În privința bugetului pentru anul 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a arătat optimist, prin prisma investițiilor realizate în cursul anului precedent. Într-o conferință de presă, ministrul a declarat că investițiile din 2025 au fost superioare celor din 2024.

„Foarte important pentru bugetul anului 2026 este că pornim de la o bază de investiții foarte bună. Știți foarte bine că au fost foarte multe observații, comentarii în privința modului în care gestionăm investițiile în ultimele șase luni, comentarii în sensul în care investiții scad sau investițiile sunt tăiate sau investițiile sunt blocate. Rezultatul de la final de an ne arată contrariul.

Ne arată că investițiile au crescut cu aproximativ 15%. Investițiile pentru 2025 au fost 137 miliarde, net superioare celor 119 miliarde în 2024, ceea ce, bineînțeles, semnalează faptul că am reușit să accelerăm în semestru 2 din 2025. Sunt aproximativ 87 de miliarde executate în semestru 2 din investiții”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că investițiile la care a făcut referire sunt preponderent investiții din fonduri europene nu fonduri naționale.

„Un alt lucru foarte important de notat este că aceste investiții sunt preponderent investiții din fonduri europene nu fonduri naționale. Deci am reușit să creștem și proporția între fondurile europene versus fonduri naționale. Detalii efective despre modul în care vom gestiona proiecția fiecărui ordonator de credere în discuția pe buget, o să anunțăm punctual în discuții pe parcursul adoptării bugetului. Datele esențiale au fost, calendarul a fost finalizat ieri în coaliție și este o bază bună, foarte bună de plecare pentru adoptarea acestui buget”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.