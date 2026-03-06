O nouă ofertă Fidelis: șapte emisiuni de titluri de stat pentru populație, în lei și euro

Persoanele fizice pot cumpăra, începând de vineri, 6 martie, titluri de stat Fidelis în lei și euro, în cadrul unei noi oferte lansate de Ministerul Finanțelor. Subscrierile sunt deschise până pe 13 martie, iar dobânzile ajung până la 7,10% pe an.

Noua ediție Fidelis include șapte emisiuni de titluri de stat: patru în lei și trei în euro. O tranșă specială este destinată donatorilor de sânge, care pot investi în titluri în lei cu scadența la doi ani și o dobândă de 6,90% pe an.

Beneficii pentru donatori

Pentru a încuraja donarea de sânge, Ministerul Finanțelor a redus de zece ori suma minimă necesară pentru investiție pe această tranșă, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon de 100.000 de lei. Pot beneficia de această facilitate persoanele care au donat sânge începând cu 1 octombrie 2025.

Ce dobânzi oferă noua ediție Fidelis

Pentru titlurile în lei, dobânzile sunt de:

5,90% pe an pentru titlurile cu scadența la 2 ani

6,60% pe an pentru cele cu scadența la 4 ani

7,10% pe an pentru titlurile cu scadența la 6 ani.

Pentru titlurile în euro, dobânzile oferite sunt:

3,50% pe an pentru maturitatea de 3 ani

4,50% pe an pentru maturitatea de 5 ani

6,00% pe an pentru maturitatea de 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 de lei pentru titlurile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Intermediarii ofertei

Titlurile pot fi cumpărate prin intermediul consorțiului de intermediere format din BT Capital Partners & Banca Transilvania & Salt Bank, BCR, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Acestea vor fi listate la Bursa de Valori București, unde pot fi tranzacționate după încheierea ofertei.

Fără taxe și comisioane

Un avantaj important pentru investitori este că veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile, iar băncile intermediare nu percep comisioane pentru subscriere.

Programul Fidelis a fost reluat în iulie 2020, iar de atunci și până în prezent Ministerul Finanțelor a derulat 33 de oferte, prin care a atras de la populație aproape 64,9 miliarde de lei, echivalentul a peste 13 miliarde de euro.