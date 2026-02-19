Adrian Câciu, despre dobânzi: „Tot noi plătim! ”. Acuzații privind preschimbarea titlurilor de stat

Adrian Câciu semnalează că evoluția recentă a dobânzilor este una nesemnificativă și de scurtă durată.

„Au scăzut dobânzile de au urcat la loc. Au scăzut cât să fie loc de unul, două articole, iar azi sunt la fel de sus ca alaltăieri! Marea scădere de ieri de 6 bps (numai cine nu știe cât de marginală este poate fi extaziat) a fost anulată azi, hai și cu plus 1 bps…”, afirmă fostul ministru PSD al Finanțelor.

Acesta atrage atenția asupra unei operațiuni realizate de Ministerul Finanțelor în momentul în care se anunța scăderea dobânzilor la bondurile pe termen lung.

„Fix când eram anunțați că a scăzut dobânda la bondurile pe termen lung la 6,38% (repet, azi a revenit la 6,45%) au fost preschimbate anticipat niște titluri de stat, în valoare de 1,2 miliarde lei. Titlurile erau scadente în aprilie 2026 și iunie 2026. Titlurile erau în circulație cu dobânzi de 3,25 și 4,85, împrumuturi făcute în 2018 și 2020”, explică Câciu.

Câciu chestionează oportunitatea acestei decizii, având în vedere diferența mare de costuri.

„Ok, veți spune, se închidea o maturitate și se deschide alta, pe un termen de 5 ani! Da, dar de ce le preschimbi la 7,35 dacă tot ai dobânzi de 6,4%? De ce nu le lași să expire și poate te vei împrumuta din nou la 6,2% sau 6% (dacă tot zici că dobânzile scad pentru că au încredere investitorii)? Știi ceva ce nu știm noi? Vreo problemă de finanțare? De ce dai dobânda cu 1 punct procentual peste cea a pieței? E doar inadecvare? Dacă tot pui taxe pe tot ce mișcă?”, spune fostul ministru al Finanțelor.

În final, acesta avertizează că aceste cheltuieli suplimentare vor fi suportate de populație.

„Mulți nu bagă de seamă asta, dar se vede în piețe. Care acum urcă curba! Adică, tot noi plătim! Pe final, vă rog eu, nu mai semnalizați cu eroismele legate de dobânzi. Că ne puneți să ne uităm mai atent pe piața internă ca să înțelegem dacă aveți dreptate sau e un joc! Nu îmi pun speranța că ne va explica cineva de ce a preschimbat titluri de stat pe care plăteam dobânda de 3,25% la 7,35% peste nivelul de 6,4% al pieței!”.