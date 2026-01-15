Prima pagină » Economic » Ministerul Finanțelor lansează prima ofertă de titluri de stat Fidelis din 2026

Românii pot investi din nou în titluri de stat, cu dobânzi fără impozit. Prima ofertă Fidelis din 2026 se derulează prin Bursa de Valori București.
Maria Miron
15 ian. 2026, 20:35, Economic

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat lansarea primei oferte de titluri de stat Fidelis din acest an, emise de Ministerul Finanțelor și destinate exclusiv populației. Oferta se desfășoară în perioada 16–23 ianuarie 2026.

Dobânzi de până la 7,5% pe an

Prin aceste titluri, statul atrage fonduri de la populație, oferind în schimb dobânzi stabilite la momentul subscrierii. La scadență, investitorii își recuperează suma investită, la care se adaugă dobânda aferentă.

Oferta include șapte emisiuni de titluri de stat, patru în lei și trei în euro. Valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 de lei pentru emisiunile în lei și de 1.000 de euro pentru cele în euro. Scadențele variază între 2028 și 2036, iar dobânzile pot ajunge până la 7,5% pe an pentru lei și până la 6,2% pentru euro.

Tranșă specială pentru donatorii de sânge

Există și o emisiune specială dedicată donatorilor de sânge, pentru care pragul minim de subscriere este de 500 de lei. Pe această tranșă pot investi persoanele care au donat sânge în perioada 1 august 2025 – 23 ianuarie 2026.

Titlurile vor fi listate la bursă

Investițiile pot fi realizate prin bănci și intermediari autorizați, prin intermediul Bursei de Valori București.

Titlurile de stat cumpărate în această ofertă vor fi listate la bursă, iar data estimată pentru începerea tranzacționării este 29 ianuarie 2026.

Fidelis: câștiguri netaxate

Unul dintre avantajele importante ale titlurilor de stat Fidelis este faptul că veniturile obținute nu sunt impozitate. Nici dobânda, nici eventualele câștiguri din tranzacționare nu sunt taxate.

Detaliile complete ale fiecărei emisiuni, inclusiv perioadele și dobânzile, sunt disponibile pe site-ul Bursei de Valori București.

