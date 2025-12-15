1,5 miliarde de lei au investit românii în ultima ediție Fidelis din 2025

Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, 5-12 decembrie, investitorii au plasat un număr total de 12.724 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 464,70 milioane lei și 201,50 milioane euro.

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 7,55%, a atras 70,1 milioane lei printr-un număr de 1.791 ordine de subscriere, investitorii beneficiind de pragul minim de subscriere redus la 500 lei.

În ceea ce privește emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe. Pentru scadența de 2 ani și dobândă 6,55% s-au înregistrat subscrieri în valoare de 167,66 milioane lei, realizate prin 2.040 de ordine. Scadența de 4 ani cu dobândă 7,10% a totalizat 37,99 milioane lei, fiind accesată prin 588 de ordine, în timp ce titlurile cu scadența de 6 ani și dobândă 7,50% au atras 188,91 milioane lei prin intermediul a 1.279 de ordine.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani, iar rezultatele confirmă o tendință clară de orientare a românilor către investițiile pe termen lung. Scadența de 3 ani (dobândă 3,75%) a înregistrat subscrieri de 52,27 milioane euro (echivalentul a aproximativ 266 milioane lei) prin 1.751 de ordine, iar cea de 5 ani (dobândă 4,75%) a cumulat 33,93 milioane euro (echivalentul a cca. 172 milioane lei) prin 1.143 de ordine.

Vedeta acestei ediții a fost, însă, scadența de 10 ani (dobândă 6,20%), care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranșele emisiunii. Aceasta a atras 115,33 milioane euro (echivalentul a aproximativ 587 milioane lei) prin 4.132 de ordine.

Record în 2025

„Suma totală investită de români în cele 11 ediții din acest an depășește 21,1 miliarde lei, un rezultat care dovedește maturitatea pieței locale. Ceea ce ne bucură în mod special la această ediție este apetitul record pentru scadența de 10 ani în euro. Faptul că românii aleg să își plaseze economiile pe un orizont de timp atât de îndelungat este cel mai puternic vot de încredere acordat instrumentelor de economisire ale Ministerului Finanțelor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Programul Fidelis a înregistrat în 2025 cea mai bună performanță din istoria sa. Cumulând rezultatele celor 11 ediții, inclusiv cea din decembrie, valoarea totală a subscrierilor din acest an se ridică la peste 21,1 miliarde lei, fiind cea mai mare sumă atrasă într-un singur an de la debutul programului.

De la lansarea programului, investițiile totale atrase au fost de 62,12 miliarde lei.