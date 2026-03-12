Cum investești când piețele se clatină: 6 strategii cheie

Deși mișcările bruște ale piețelor pot crea anxietate, consilierii financiari spun că astfel de perioade nu sunt neapărat un semnal de retragere, ci mai degrabă o etapă în care piețele se adaptează la informații noi.

„O mare parte din instabilitatea recentă reflectă faptul că piața reevaluează riscurile geopolitice, politica comercială și evoluția ratelor dobânzilor”, spune Omar Morillo, fondatorul Imperio Wealth Advisors, o firmă americană de management al averilor. „Astfel de momente par disruptive în timp real, dar, de obicei, fac parte din procesul prin care piețele se adaptează la informații noi, nu sunt un semnal pentru investitorii pe termen lung să-și abandoneze strategia”, a precizat Morillo, citat de Reuters.

Specialiștii spun că, în perioade de incertitudine, investitorii își reechilibrează portofoliile și caută oportunități în mai multe clase de active, de la acțiuni și obligațiuni până la aur sau numerar. Iată cele șase direcții principale pe care le urmează în prezent consilierii financiari și investitorii individuali.

Cumpărări selective de acțiuni

Pentru unii investitori, volatilitatea creează ocazii de cumpărare. Ron Holzer, un investitor din Tennessee, spune că turbulențele recente au reprezentat o oportunitate pentru a muta o parte din economiile pentru pensie într-un cont impozabil și a investi în companii americane mari care plătesc dividende.

Totuși, experții avertizează că oportunitățile reale apar, de regulă, atunci când piețele scad mai puternic.

„Dacă piețele ar scădea cu 20% sau mai mult și am intra într-o piață bearish reală, atunci cumpărările sistematice devin atractive pentru investitorii care au lichidități. Dar nu suntem acolo”, spune Doug Boneparth, președintele firmei de consultanță financiară Bona Fide Wealth.

Reechilibrarea portofoliului

După creșterile puternice din ultimii ani, multe portofolii s-au dezechilibrat. În astfel de situații, consilierii recomandă ajustarea periodică a alocării între acțiuni, obligațiuni și alte active.

„Reechilibrarea este mai importantă ca niciodată”, spune Aneri Jambusaria, director pentru administrarea averilor la LPL Financial. Ea recomandă investitorilor să-și analizeze portofoliile și să le reechilibreze cel puțin o dată pe trimestru.

Obligațiuni de calitate, pe termen scurt și mediu

Obligațiunile sunt considerate, în mod tradițional, un refugiu în perioadele turbulente. Totuși, creșterea prețurilor la petrol și temerile privind inflația au împins randamentele în sus, ceea ce înseamnă că investitorii trebuie să fie atenți la riscuri.

„Obligațiunile vă recompensează din nou, dar puteți totuși pierde dacă mergeți prea departe pe curba randamentelor sau a maturităților”, spune Patrick Huey, planificator financiar certificat.

Pentru pensionari, el recomandă investiții în obligațiuni de calitate ridicată și menținerea unei rezerve de numerar suficientă pentru aproximativ doi-trei ani de retrageri.

Lichidități pentru perioadele dificile

Consilierii subliniază importanța menținerii unei rezerve de numerar, mai ales pentru cheltuielile pe termen scurt.

Dacă banii sunt necesari în următoarele 12 luni, prioritatea ar trebui să fie protejarea capitalului, nu obținerea unui randament mai mare. În aceste cazuri sunt preferate bonurile de trezorerie pe termen scurt sau fondurile de piață monetară.

Conturi separate pentru fondul de urgență

Experții recomandă ca fondul de urgență să fie păstrat în conturi sigure, asigurate, separate de banii destinați investițiilor. Această separare ajută investitorii să evite deciziile impulsive în perioadele de volatilitate.

Aurul, ca instrument de diversificare

Aurul rămâne una dintre cele mai utilizate metode de protecție împotriva inflației și a incertitudinii economice.

„Aurul continuă să joace rolul său istoric de refugiu în perioade de depreciere a monedelor și de inflație”, spune Morillo. „Îl vedem ca pe un diversificator modest, nu ca pe un activ principal de creștere”.

În ansamblu, consilierii financiari spun că volatilitatea nu ar trebui să determine investitorii să abandoneze strategiile pe termen lung. În schimb, perioadele de turbulență pot fi folosite pentru ajustarea portofoliilor, consolidarea rezervelor de lichidități și menținerea unei diversificări solide.