Subscrieri de 1,17 miliarde de lei prin titlurile de stat Fidelis în martie

A treia ediție a programului Fidelis s-a derulat între 6 și 13 martie 2026, perioadă în care investitorii au plasat un număr total de 14.691 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 533,96 milioane lei și 126,13 milioane euro.

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadența de 2 ani și o dobândă de 6,90%, unde pragul minim a fost redus la 500 de lei, a atras 99,71 milioane lei printr-un număr de 2.258 ordine de subscriere.

În ceea ce privește emisiunile standard în lei, investitorii au avut la dispoziție trei scadențe. Pentru scadența de 2 ani și dobândă 5,90%, s-au înregistrat subscrieri în valoare de 236,56 milioane lei, pentru scadența de 4 ani, cu dobândă 6,60%, au fost subscrieri de 52,09 milioane lei, în timp ce titlurile cu scadența de 6 ani și dobândă 7,10% au atras 145,59 milioane lei.

Pentru instrumentele denominate în euro, oferta a inclus scadențe de 3, 5 și 10 ani, iar rezultatele confirmă o tendință clară de orientare a românilor către investițiile pe termen lung. Scadența de 3 ani și dobânda de 3,50% a înregistrat subscrieri de 19,33 milioane euro, echivalentul a aproximativ 98,82 milioane lei, prin 1.135 de ordine, iar cea de 5 ani, dobândă 4,50%, a cumulat 14,99 milioane euro, echivalentul a aproximativ 76,60 milioane lei, prin 942 de ordine.

Vedeta acestei ediții a fost, însă, scadența de 10 ani, dobândă 6%, care a înregistrat cel mai mare număr de subscrieri dintre toate tranșele emisiunii. Aceasta a atras 91,80 milioane euro, echivalentul a aproximativ 469,14 milioane lei, prin 4.581 de ordine.

Programul Fidelis a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 subscrieri de peste 4,07 miliarde lei, fiind plasate în total 45.234 de ordine de subscriere.

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente financiare cu risc zero, iar veniturile realizate din dobânzi și din eventualele câștiguri de capital la Bursa de Valori București sunt neimpozabile.